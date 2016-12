Weinzierl: "Wollen unseren Stil durchbringen"

Markus Weinzierl tritt mit selbstbewussten Schalkern an

Vor dem Bundesligaspiel gegen RB Leipzig hat sich Schalke-Trainer Markus Weinzierl selbstbewusst geäußert. Die zuletzt angeschlagenen Naldo und Max Meyer sind beim Topspiel sicher an Bord.

"Wir wollen unser Spiel und unseren Stil gegen Leipzig durchbringen", sagte Weinzierl auf der Pressekonferenz. Dabei zeigte sich Weinzierl durchaus überrascht vom Aufsteiger: "Dass diese Möglichkeiten vorhanden sind, war klar. Aber dass RB so eine große Rolle spielt, war nicht zu erwarten." Dennoch formuliert der Coach ein klares Ziel: "Am Samstag wollen wir drei Punkte mitnehmen", so der Trainer.

"Werden Leipzig eine Aufgabe stellen, und dann werden wir sehen, ob RB sie so gut löst wie in den letzten Wochen", verriet Weinzierl, der ein Geheim-Training anberaumte und ankündigte noch "ein, zwei Dinge einzustudieren".

#Weinzierl: Werden Leipzig eine Aufgabe stellen, und dann werden wir sehen, ob RB sie so gut löst wie in den letzten Wochen. #S04PK #S04 — FC Schalke 04 (@s04) 1. Dezember 2016

Auf Leipzigs Stärken, das schnelle Umschalten nach Ballgewinn, sei man ohnehin perfekt vorbereitet. Für Meyer und Naldo gab Weinzierl außerdem Entwarnung: "Max Meyer und Naldo haben pausiert, trainieren heute aber wieder mit." Franco di Santo dagegen ist für das Top-Duell wohl kein Thema.

Am Samstag sind die Schalker bei Spitzenreiter RB Leipzig gefordert (live ab 18:30 Uhr). Für die Knappen geht es vor allem darum, ihre Serie von zwölf ungeschlagenen Spielen weiter auszubauen. Mit einem Sieg könnten die momentan auf Platz acht liegenden Gelsenkirchener zudem wieder in Schlagdistanz zu den Euro-League-Plätzen rücken.