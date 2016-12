Duda operiert - Schieber vor Startelfcomeback

Duda hat noch kein Bundesligaspiel für Hertha bestritten

Bundesligist Hertha BSC muss noch länger als erwartet ohne seinen Königstransfer Ondrej Duda auskommen.

Der slowakische Nationalspieler, für den Hertha im Sommer 4,2 Millionen Euro ausgegeben hatte, wurde am Donnerstag erfolgreich am Knie operiert, nachdem eine konservative Behandlung des Knochenödems nicht wie erhofft angeschlagen hatte.

Duda, der noch kein einziges Bundesligaspiel im Hertha-Trikot bestritten hat, wird damit auch nicht mit ins Winter-Trainingslager nach Mallorca (7. bis 14. Januar) fahren.

Im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (ab 15:30 Uhr) muss Hertha zudem auf die Leistungsträger Mitchell Weiser (muskuläre Beschwerden), Per Skjelbred (Muskelfaserriss) und Torjäger Vedad Ibišević (Gelb-Rot-Sperre) verzichten. Für Ibišević wird wohl Julian Schieber von Beginn an stürmen. Eine endgültige Entscheidung hielt sich Trainer Pál Dárdai aber noch offen: "Julian trainiert gut, die Entscheidung treffe ich nach dem Abschlusstraining."

Dárdái: "Ibišević-Aus Glück für die Wölfe"

"Der Gegner hat Glück, Ibišević ist nicht dabei", sagte Dárdai vor dem Duell bei den Niedersachsen. Der frühere Hoffenheimer und Stuttgarter Bundesliga-Profi hat großen Anteil am derzeitigen Höhenflug der Berliner bis auf Platz drei der Liga, in der laufenden Spielzeit erzielte er acht Treffer.

PD: Der Gegner kann etwas aufatmen, weil Vedad nicht dabei ist. Spielen anderes offensives Spiel, mache mir keine Sorgen. #wobbsc #hahohe — Hertha BSC (@HerthaBSC) 1. Dezember 2016

Im Auswärtsspiel in Niedersachsen wollen die Berliner ihren Champions-League-Platz auch ohne ihren Topstürmer verteidigen. Derzeit steht die Hertha auf dem dritten Tabellenplatz, punktgleich mit der Eintracht aus Frankfurt.