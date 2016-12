Deutschlands Fußball-Botschafter 2017 gesucht

Ungarns Nationaltrainer Bernd Storck gehört zu den Nominierten

Ungarns Nationaltrainer Bernd Storck, Afrika-Experte Michael Krüger und der Entwicklungshelfer Horst Kriete sind für die Auszeichnung zum "Deutschen Fußball Botschafter" nominiert. Sie sind damit in der Kategorie Trainer mögliche Nachfolger des Preisträgers Gernot Rohr.

"Die drei deutschen Trainer haben in besonderem Maße zur sportlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in ihren Tätigkeitsländern beigetragen und konnten so das Bild von Deutschland positiv prägen", hieß es in der Begründung. Die Initiative "Deutscher Fußball Botschafter" würdigt 2017 zum fünften Mal deutsche Trainer und Spieler, die durch ihr Auftreten im Ausland das Image Deutschlands verbessern.

Horst Kriete leitet als Fußball-Instruktor des Weltverbandes FIFA Entwicklungsmaßnahmen, er war in 30 Ländern aktiv. Michael Krüger ist stark mit dem afrikanischen Kontinent verbunden, wo er in Ägypten, Äthiopien und dem Sudan insgesamt fünf Titel gewann. Storck führte die ungarische Mannschaft bei der EM in Frankreich ins Achtelfinale. Der Preis wird im Mai 2017 verliehen.