Huntelaar fällt noch länger aus

Klaas-Jan Huntelaar fehlt den Schalkern schon mehrere Wochen

Für Klaas-Jan Huntelaar ist das Fußballl-Jahr beendet. Der 33 Jahre alte Angreifer des FC Schalke 04 fehlt bereits seit einigen Wochen wegen eines Innenbandanrisses im Knie.

Nun verzögere sich der Heilungsverlauf, weil der Riss "an einer ungünstigen Stelle" liege, teilte der Revierklub nach einer weiteren MRT-Untersuchung mit. Zuvor hatten die Königsblauen bereits bekanntgegeben, dass auch Franco Di Santo kein Thema für die Partie beim Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig am Samstag (ab 18:30 Uhr) ist. Der Argentinier laboriert an einer Bauchmuskelzerrung.

Klaas-Jan Huntelaar hat es in dieser Saison erst auf sieben Bundesligaeinsätze gebracht. Seit dem 23. Oktober hat der 33-jährige Routinier verletzungsbedingt kein Meisterschaftsspiel absolviert.