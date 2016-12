Gulbrandsen fehlt Salzburg gegen Altach

Fredrik Gulbrandsen verletzte sich am Oberschenkel

Red Bull Salzburg muss zumindest im Liga-Spiel gegen Altach am Samstag auf Stürmer Fredrik Gulbrandsen verzichten. Der beim 3:1 bei der Wiener Austria schon in der 18. Minute ausgetauschte Norweger laboriert an einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Wie Trainer Oscar Garcia am Donnerstag erklärte, werde man den Grad der Verletzung erst nach einer genaueren Untersuchung wissen.

Jonatan Soriano ist für die Heimpartie des Meisters gegen den Tabellenführer ebenfalls kein Thema. Der Kapitän fehlt Salzburg seit Anfang November aufgrund einer Oberschenkelblessur. "Es geht ihm schon gut, aber er trainiert noch nicht mit der Mannschaft", berichtete Oscar.

Update: Die Diagnose ist da:Muskelfaserriss im Oberschenkel. Zwei bis drei Wochen Pause. Das Fußballjahr 2016 ist für Gulbrandsen somit mit ziemlicher Sicherheit vorbei.

OFFIZIELL: #Gulbrandsen hat im Match vs. #FAK einen Muskelfaserriss im li Oberschenkel erlitten. Er fällt 2-3 Wochen aus. GUTE BESSERUNG! pic.twitter.com/xY7Qk7xSye — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 1. Dezember 2016

apa