Köppel: "Laden kann dir um die Ohren fliegen"

Horst Köppel spielte jahrelang für Borussia Mönchengladbach

Das Duell der beiden Borussias aus Dortmund und Mönchengladbach ist für eine Bundesliga-Legende immer ein ganz besonderes Spiel: Horst Köppel arbeitete als Spieler und Trainer mehr als 15 Jahre lang für die Klubs, die am Samstag (ab 15.30 Uhr) gegeneinander antreten.

Für den heute 68-jährigen Köppel steht fest, dass vor dem Traditionsduell am Samstag beide Teams unter großem Druck stehen: "Der BVB muss in seiner Situation unbedingt zu Hause gewinnen. Aber Gladbach muss auch dringend punkten, sonst ist es nicht mehr weit bis zur Abstiegszone", meinte er in der "Bild".

Das größte Manko bei der rheinischen Borussia, mit der er als Spieler in den Siebzigerjahren fünf Meisterschaften und zwei UEFA-Pokalsiege feierte, sei gegenwärtig die Chancenverwertung. Die massenhaft ausgelassenen Tormöglichkeiten sind für Köppel der erste Grund, warum Gladbach nach zwölf Spieltagen nur auf Rang 13 der Bundesliga steht: "Sie machen einfach die Chancen nicht rein. Wenn man sich weiterhin nicht belohnt, fängt man an zu überlegen und zu zweifeln - und dann kann es gefährlich werden."

Schubert-Unterstützung laut Köppel richtig

Dass die VfL-Vereinsführung im Sportdirektor Max Eberl trotz der jüngsten Misserfolge weiter fest hinter Trainer André Schubert stehe, wurde von Horst Köppel ausdrücklich begrüßt: "Wohin es führen kann, wenn man ständig die Nerven verliert, sieht man ja in Hamburg oder Stuttgart." Ohnehin halte es der Ex-Nationalspieler für ausgeschlossen, dass die Fohlenelf ernsthaft in Abstiegsnot geraten könnte.

Außerdem erachte es der Gladbach-Trainer der Jahre 2004 bis 2006 nicht für sinnvoll, trotz der sportlich bescheidenen Bilanz der laufenden Saison in der Winterpause noch einmal personell nachzurüsten. Unabhängig davon, dass die Gladbacher nach den Einnahmen aus der Champions League sowie dem Verkauf von Granit Xhaka noch viel freies Kapital zur Verfügung haben: "Wenn du im Frühjahr vielleicht keine Dreifach-Belastung mehr hast, steht du da mit sechs, sieben Unzufriedenen – dann kann dir der Laden um die Ohren fliegen."

Vielmehr gehe es darum, in der Rückrunde weiter auf Beständigkeit und besonnenes Arbeiten zu setzen.