Welttrainerin? Neid hofft auf dritten Titel

Silvia Neid darf auf ihre dritte Auszeichnung hoffen

Die ehemalige Bundestrainerin Silvia Neid darf auf ihre dritte Auszeichnung zur Welttrainerin im Frauenfußball hoffen. Wie der Weltverband FIFA am Freitag bekannt gab, gehört die 52-Jährige ebenso wie "Titelverteidigerin" Jill Ellis (USA) und Pia Sundhage (Schweden) zu den Kandidaten für die Ehrung am 9. Januar in Zürich.

Neid hatte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro zur Goldmedaille geführt und somit einen glänzenden Abschluss gefeiert. Nach 2010 und 2013 könnte sie nun dafür zu dritten Mal als Welttrainerin ausgezeichnet werden.

In der Vorauswahl der besten zehn Trainer hatten zuvor noch Thomas Wörle vom deutschen Meister Bayern München und Martina Voss-Tecklenburg, die die Schweiz betreut, gestanden.