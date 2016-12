Nantes trennt sich von Trainer Girard

Girard muss seinen Platz auf der Bank von Nantes räumen

Der abstiegsbedrohte französische Erstligist FC Nantes hat Trainer Rene Girard entlassen. Der Tabellen-19. der Ligue 1 reagierte damit auf die sportliche Talfahrt, die am Mittwoch beim 0:6 gegen Olympique Lyon ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hatte.

Im kommenden Ligaspiel am Samstag bei EA Guingamp wird das Team von Interimstrainer Philippe Mao betreut. Nantes ist in der Ligue 1 seit Mitte Oktober sieglos. Der Klub hat aus den ersten 15 Ligaspielen gerade einmal 13 Punkte geholt. Nur noch der FC Lorient rangiert in der Ligue-1-Tabelle noch hinter dem Meister von 2001.