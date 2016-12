Kovač: "Müssen keinen Hurra-Fußball spielen"

Frankfurts Trainer Niko Kovač tritt mit seinem Team in Augsburg an

Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovač hat trotz der aktuellen Erfolgsserie erneut zur Bescheidenheit gemahnt.

"Ich gehe nicht konform mit der Aussage, dass wir in diesem Spiel Favorit sind", sagte der Kroate vor der Partie des Tabellenvierten beim FC Augsburg am Sonntag (ab 17:30 Uhr). Zuletzt hatten die Hessen sieben Pflichtspiele in Serie nicht verloren und mit einem 2:1-Erfolg gegen Vize-Meister Borussia Dortmund überrascht. "Unser Ziel sind und bleiben die 40 Punkte. Erst wenn wir die geschafft haben, werde ich eine neue Parole ausgeben. Und bis das passiert ist, werden wir keinen Gegner unterschätzen", stellte Kovač klar.

Den Spielstil, mit dem die Eintracht zuletzt vor allem den Großen der Liga empfindlich wehgetan hatte, will der Trainer beibehalten. "Es besteht keine Notwendigkeit zu denken, wir müssen von heute auf morgen alles ändern und jetzt Hurra-Fußball spielen", sagte Kovač.

Kovac: "In unserer Arbeit ändert sich nichts. Für mich ist es wichtig, dass wir als Verein geerdet bleiben." #SGE #FCASGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 2. Dezember 2016

Wegen seiner fünften Gelben Karte müssen die Frankfurter in Augsburg auf Offensivspieler Marco Fabian verzichten. Ante Rebić und Haris Seferović, der gegen Dortmund das Siegtor erzielte, sind die ersten Kandidaten für den vakanten Platz im Angriff.

Wieder dabei wird hingegen wohl Jesus Vallejo sein. Der zuletzt grippekranke Innenverteidiger darf auf einen Einsatz gegen den FC Augsburg hoffen. "Er fühlt sich wieder gut, es darf eigentlich keine Probleme geben", sagte Eintracht-Trainer Niko Kovač über Vallejo, der am Freitag wieder mittrainierte.