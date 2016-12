DFB-Länderspiele: Spielorte für 2017 bekannt

Der DFB schließt die WM-Quali in Kaiserslautern ab

Weltmeister Deutschland gibt sich im Rahmen der WM-Qualifikation noch in Nürnberg, Stuttgart und Kaiserslautern die Ehre. Das gab der DFB am Freitag bekannt.

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw bestreitet ihr nächstes Heimspiel auf dem Weg nach Russland 2018 demnach am 10. Juni 2017 in Nürnberg gegen San Marino.

Nach dem Confed Cup (17. Juni bis 2. Juli) in Russland stehen erneut im Rahmen der WM-Quali Heimspiele in Stuttgart gegen Norwegen am 4. September und zum Abschluss in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan am 8. Oktober (alle ab 20:45 Uhr bei "RTL") an. Sollte sich der Titelverteidiger direkt für die WM qualifizieren, findet am 14. November zum Abschluss des Länderspieljahres eine Partie in Köln statt (Gegner offen).

Außerdem nannte der DFB nach seiner Präsidiumssitzung am Freitag in Grassau den 6. Juni und den 10. November 2017 als weitere Länderspieltermine. Der Auftakt findet wie geplant am 22. März 2017 mit dem Klassiker gegen England in Dortmund statt.

"Unsere Fans können sich auf attraktive Spiele freuen", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel: "Alle Spielorte sind traditionelle Fußball-Hochburgen, und ich bin sicher, dass dort jeweils auch eine tolle Stimmung herrschen wird." Teammanager Oliver Bierhoff ergänzte: "Die Mannschaft spürt genau, wenn sie vom Publikum bedingungslos unterstützt wird, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Wir freuen uns sehr auf das nächste Jahr und die fünf Spiele vor heimischem Publikum."

Die Termine der deutschen Nationalmannschaft im Überblick:

22. März 2017: Deutschland - England in Dortmund (20.45, übertragender Sender noch offen)

26. März 2017, WM-Quali: Aserbaidschan - Deutschland (18.00/RTL)

6. Juni 2017: Gegner noch offen

10. Juni 2017, WM-Quali: Deutschland - San Marino in Nürnberg

17. Juni bis 2. Juli 2017: Confed-Cup in Russland

19. Juni 2017, Confed-Cup Vorrunde: Australien – Deutschland

22. Juni 2017, Confed-Cup Vorrunde: Deutschland – Chile

25. Juni 2017, Confed-Cup Vorrunde: Deutschland – Afrikameister

1. September 2017, WM-Quali: Tschechien - Deutschland

4. September 2017, WM-Quali: Deutschland - Norwegen in Stuttgart

5. Oktober 2017, WM-Quali: Nordirland - Deutschland

8. Oktober 2017, WM-Quali: Deutschland - Aserbaidschan in Kaiserslautern

10. November 2017: Gegner noch offen

14. November 2017: Gegner noch offen in Köln