"Football Leaks": Özil und Co. im Fadenkreuz

Mesut Özil ist wohl auch in den Steuer-Skandal verwickelt

Ein neuer Enthüllungsskandal bahnt sich an, bei dem es um Millionenbeträge geht. Nach Medieninformationen haben internationale Stars versucht, ihre hohen Einkünfte vor der Steuer zu verstecken. Mittendrin: Weltmeister und Nationalspieler Mesut Özil von Arsenal und Real Madrids Cristiano Ronaldo.

Wie der "Spiegel" vermeldet, habe allein Özil rund zwei Millionen Euro Steuern und dazugehörige Zinsen aus seiner Zeit in Spanien nachzahlen müssen. Dazu kommt eine Strafe von rund 800.000 Euro. "Was die Finanzbehörden schreiben, liest sich in Teilen wie eine Abrechnung mit einem Steuerpflichtigen, der sie für dumm verkaufen wollte", hält das Magazin fest. Der Anwalt des 28-Jährigen habe sich bislang nicht öffentlich äußern wollen.

Auch Weltfußballer und Europameister Ronaldo hat nach den Berichten Steuern hinterzogen. Über eine Briefkastenfirma auf den Virgin Islands soll er internationale Werbeeinnahmen verschleiert haben. Dieses Vorgehen soll nach spanischem Recht, das bis vor einiger Zeit ein Schluopfloch bot, nicht illegal gewesen sei. Doch trotzdem hatten sich die Berater von CR7 Sorgen darum gemacht, dass die Behörden "sensible Informationen" erhalten könnten.

Weitere Enthüllungen werden erwartet

Insgesamt 18,6 Millionen Dokumente hat das europäische Recherche-Netzwerk EIC vorliegen, zu dem auch der "Spiegel" gehört. Diese Menge entspricht in etwa dem Inhalt von 500.000 Bibeln. Datentechnisch sind das fast 2 Terabyte, die 60 Journalisten in den letzten sieben Monaten durchgearbeitet haben.

"Die Fans müs­sen ver­ste­hen, dass sie mit je­der Ein­tritts­kar­te, mit je­dem ge­kauf­ten Tri­kot, mit je­dem TV-Spor­tabo ein hoch kor­rup­tes Sys­tem füt­tern, das am Ende im­mer nur an sich selbst denkt", wird im "Spiegel" ein Mann namens "John" zitiert, der als eine Datenquelle dient und in Verbindung zur Internet-Plattform "Football Leaks" steht, die bereits im letzten Jahr begonnen hatte, Vertragsdetails von Fußballprofis im Netz zu veröffentlichen.

Häppchenweise möchte der "Spiegel" nun nach und nach weitere Steuertricks und Machenschaften der großen Namen des Fußballs enthüllen. In den kommenden Wochen wird demnach unter anderem Star-Coach José Mourinho von Manchester United ins Fadenkreuz geraten.