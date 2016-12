BVB: Steigt PSG ins Tauziehen um Pulisic ein?

Paris Saint-Germain hat wohl Interesse an Pulisic (l.) angemeldet

Borussia Dortmund findet keine Ruhe, wenn es um die Zukunft seines Juwels Christian Pulisic geht. Nach neuesten Medienberichten ist auch ein französischer Klubs ins Tauziehen um den 18-Jährigen eingestiegen.

Laut "Bild" hat Frankreichs Meister und Scheich-Klub Paris Saint-Germain den BVB-Youngster ganz oben auf der Einkaufsliste platziert. Klub-Boss Nasser Al-Khelaifi soll demnach Sportdirektor Patrick Kluivert bereits sein Okay für weitere Star-Einkäufe gegeben haben. Am Geld dürfte der Transfer also nicht scheitern.

Durchaus denkbar, dass sich Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc bald eine neue Schmerzgrenze setzen muss. Noch am Mittwoch hatte der 54-Jährige allen Spekulationen um einen Transfer von Pulisic zum Klopp-Klub FC Liverpool eine Absage erteilt. Englische Medien hatten über eine Ablösesumme im Bereich von 30 Millionen Euro für den US-Boy spekuliert.

"Das Angebot kann sich Liverpool sparen!", sagte Zorc und betonte, den Vertrag mit dem 18-Jährigen Shooting-Star über 2019 hinaus verlängern zu wollen. Doch mit dem Interesse aus Frankreich könnten nun die Überlegungen von vorn beginnen, weil mutmaßlich ganz andere Summen für Pulisic zu erzielen sind.