Stocker: "Habe Rückschläge runtergeschluckt"

Hertha-Profi Stocker ist eines von Berlins Mittefeld-Assen

Valentin Stocker ist bei Hertha BSC der Mittelfeldregisseur. In dieser Saison ist nicht nur sein Team, sondern auch der Schweizer sehr erfolgreich. Jetzt verrät er sein Geheimnis.

Früher beim FC Basel und auch in seiner Anfangszeit in Berlin habe er sich noch zu sehr auf seinem Erfolg ausgeruht, berichtete der 27-Jährige in der "Bild". Dafür, dass er jetzt Stammspieler ist, habe er sehr hart gearbeitet. "Zwei drei Rückschläge in der letzten Zeit habe ich runtergeschluckt. Deshalb genieße ich es um so mehr, regelmäßig in Berlin zu spielen."

Jahrelang habe er intensiv Hilfe durch einen Mental-Trainer gehabt, mittlerweile nutzt er das Angebot weniger. Damals hatte er "noch andere Hindernisse zu bewältigen, wie Drucksituationen oder Konkurrenzkampf. Mittlerweile gehe ich mit vielen Situationen erfahrener um". Einmal die Woche gibt es nun noch Kontakt.

Stocker hat sein Spiel verändert

Lob gibt es auch von Hertha-Coach Pál Dárdai, der daran mitgewirkt hat, dass Stocker sein Spiel umgestellt hat. "Das Trainerteam sagte mir, dass meine Fehlpassquote zu hoch ist, dass ich nicht immer den tödlichen Pass suchen sollte", berichtete der Mittelfeldstratege, "das habe ich probiert zu ändern, habe mehr Sicherheit in mein Spiel bekommen."

Auf diese Weise kann er mit dem Hauptstadtklub, der sich derzeit auf dem dritten Rang der Bundesliga befindet, noch stärker auftrumpfen. Die Hoffnungen sind auch bei Stocker groß, dass Berlin dieses Mal konstant weiter seine Leistungen abruft. " Wir sind gewarnt aus dem letzten Jahr. Wir müssen jetzt aber erst einmal sehen, dass wir noch so viele Punkte wie möglich aus der Hinrunde mitnehmen", mahnte der 27-Jährige.

Die Wende gegen den VfL schaffen

Am Samstag geht es für Hertha beim VfL Wolfsburg um die Punkte (15:30 Uhr im weltfussball-Liveticker). Bislang hat Stocker gegen die Wölfe immer verloren, doch an diesem Spieltag soll alles besser werden. "Ich erinnere mich noch ganz genau an meine Torvorlage letztes Jahr", sagte der Schweizer und fügte an: "Eigentlich will ich mich ja freuen, gegen Wolfsburg zu spielen."