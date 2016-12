1899 fegt Köln im Verfolgerduell vom Feld

Hoffenheim hatte gegen Köln viermal Grund zum Jubeln

1899 Hoffenheim hat das Verfolgerduell der Bundesliga gegen den 1. FC Köln gewonnen und bleibt ungeschlagen. Die Kraichgauer setzten sich am 13. Spieltag mit 4:0 (2:0) gegen die Rheinländer durch. Es war der erste Sieg der TSG (25 Punkte) nach neun Partien ohne Dreier gegen den FC (22).

Sandro Wagner (8. und 67.) sowie Jeremy Toljan (39.) und Mark Uth (89.) sorgten mit ihren Toren dafür, dass die Hoffenheimer ihren Klubrekord auf 13 Punktspiele ohne Niederlage ausbauen konnten. Zudem revanchierte sich der Verein von Mehrheitseigner Dietmar Hopp für das 1:2 nach Verlängerung beim FC in der zweiten Runde des DFB-Pokals.

Vor 29.740 Zuschauern in der Rhein-Neckar-Arena ging es direkt zur Sache. In der 8. Minute scheiterte der Kroate Andrej Kramarić zunächst am Kölner Ersatzkeeper Thomas Kessler. Die folgende Ecke brachte dann aber doch die Führung für die Hoffenheimer. Zunächst köpfte Benjamin Hübner den Ball an die Latte, den Abpraller verwertete Wagner zu seinem sechsten Saisontor.

Köln ohne etliche Leistungsträger

Die ersatzgeschwächten Kölner, bei denen Torwart Timo Horn, Kapitän Matthias Lehmann, Marco Höger, Dominic Maroh und Leonardo Bittencourt fehlten, zeigten sich unbeeindruckt. Der frühere TSG-Stürmer Anthony Modeste (12.) und Marcel Risse (13.) vergaben allerdings zwei große Chancen auf den schnellen Ausgleich. Auch Simon Zoller konnte einen Alleingang nicht erfolgreich abschließen (22.).

Zwei Minuten später mussten die Gäste wechseln. Für den möglicherweise schwer verletzten Risse kam Marcel Hartel. Der 20-Jährige reihte sich nahtlos ein und vergab nur kurz nach seiner Einwechslung die nächste Großchance der Gäste (30.). Ein Treffer für die Kölner wäre zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen - obwohl die Hoffenheimer deutlich mehr Ballbesitz hatten.

Hoffenheim feiert die Wagner-Show

Die Gastgeber, die ohne Mittelfeldspieler Kerem Demirbay auskommen mussten, bestraften die mangelhafte Chancenverwertung der Rheinländer noch vor der Pause. Nach starker Vorarbeit von Nadiem Amiri erzielte Toljan sein zweites Bundesligator.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs passierte nicht viel. Die Hoffenheimer konzentrierten sich auf die Abwehrarbeit, den Kölnern fiel in der Offensive kaum etwas ein. Wagner sorgte nach einem Freistoß per Kopf für die Vorentscheidung zugunsten der TSG, ehe Uth eine Hereingabe aus kurzer Distanz einschob.

Beste Spieler aufseiten der Hoffenheimer waren Nationalspieler Sebastian Rudy und Wagner. Bei Köln konnten Yuya Osako und Nationalspieler Jonas Hector überzeugen.