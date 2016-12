Kreuzbandriss! Risse wird Köln lange fehlen

Marcel Risse fällt mit einem Kreuzbandriss lange aus

Marcel Risse vom 1. FC Köln hat im Spiel bei 1899 Hoffenheim (0:4) am Samstag einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie erlitten. Das teilte der Klub über die Sozialen Medien mit. Risse droht eine halbjährige Pause.

Laut Vereinsgaben soll der 26-Jährige, der in dieser Saison bislang zwei Treffer erzielte, bereits am Montag operiert werden. Der Mittelfeldmann wurde bei der Auswärtspleite in Hoffenheim schon nach 24 Minuten ausgewechselt. Für ihn kam Youngster Marcel Hartel in die Partie.