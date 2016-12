Juventus zurück in der Erfolgsspur

Juve feiert einen Sieg über Atalanta

Juventus Turin hat nach der 1:3 Niederlage in Genua am vergangenen Sonntag zurück in die Erfolgsspur gefunden seine Tabellenführung in der Serie A zumindest vorzeitig ausgebaut. Mit Sami Khedira in der Startelf besiegte der italienische Rekordmeister Atalanta Bergamo mit 3:1 (2:0).

Alex Sandro (15. Minute), Daniele Rugani (19.) und der ehemalige Wolfsburg- und Bayern-Stürmer Mario Mandžukić (64.) schossen die Tore für Juve. Remo Freuler (82.) erzielte den Anschlusstreffer für Bergamo. Nach dem Sieg hat das Team von Trainer Massimiliano Allegri nun sieben Punkte Vorsprung vor dem AS Rom und dem AC Mailand, die am Sonntag spielen.