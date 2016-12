Frankfurt-Coach Kovač: "Kenne alle Tricks"

Niko Kovač trainiert die zur Zeit sehr erfolgreiche Eintracht aus Frankfurt

Niko Kovač hat Eintracht Frankfurt aus einer schweren Phase, die bis in den tiefsten Abstiegskampf reichte, nach oben in die Europapokal-Ränge geführt. Jetzt spricht der Erfolgscoach über sein Geheimrezept.

Eigentlich möchte Kovač den starken sechsten Platz, den die Hessen vor dem Spiel beim FC Augsburg am Sonntag (17:30 Uhr) belegen, gar nicht so hochhängen. Dabei könnte die Eintracht mit einem Sieg sogar auf einen geteilten dritten Rang mit Hertha BSC springen. Der Sprung vom Fastabsteiger zum Top-Klub geht ihm allerdings zu schnell. "Ich glaube, dass mit dem Top-Klub sollten wir mit einem Fragezeichen versehen", sagte er gegenüber der "Bild am Sonntag".

Trotzdem verrät der Kroate, inwiefern er den Verein und inbesondere die Akteure umgekrempelt hat. "Wir haben den Spielern in der schwierigen Situation letztes Jahr Sachen an die Hand gegeben, wie wir als Profis leben müssen", erklärte der 45-Jährige, "und die Spieler sehen jetzt, dass es sich lohnt, etwas zu investieren." Das sei kein "Wunderrezept". "Die Idee, die wir haben, ist das eine. Die Umsetzung das andere", betonte Kovač: "Und das machen die Jungs außerordentlich gut."

"Wir haben alles umgedreht, was es umzudrehen gab"

Dass es mit geringen Ausgaben von weniger als drei Millionen Euro so gut läuft, obwohl Krisen-Klubs wie der HSV das Zehnfache ausgegeben haben, freut den Trainer. Er macht den Erfolg allerdings auch am Willen zur Veränderung fest. "Wir haben alles umgedreht, was es umzudrehen gab. Ich weiß, dass bei Veränderungen überall erst mal Zurückhaltung oder Angst im Vordergrund stehen. Aber wir waren mutig."

Sich selbst und seine Arbeit als Trainer beschreibt Kovač als "authentisch", "ich muss mich nicht verstellen". Wer das mache, werde sowieso irgendwann entlarvt. "Ich war als Spieler so – sehr offen, sehr direkt. Was ich als Mensch gelernt und als Spieler gelebt habe – warum sollte ich das als Trainer ändern? Ich kenne alle Tricks." In manchen Situationen müsse man aber auch mal ein Auge zudrücken.