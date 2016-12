Bayer: Zur Zeit nicht nur vom Punkt schlecht

Die Szene des Spiels: Schwolow Chicharitos schwachen Elfmeter

Bayer Leverkusen hat auch seinen vierten Elfmeter in dieser Saison verschossen, diese Schwäche ist aber nicht der alleinige Grund für die Krise.

Roger Schmidt flüchtete sich in Galgenhumor. "Auf diese Frage habe ich gewartet, sein Elfmeter war ungewöhnlich", sagte der Trainer von Bayer Leverkusen mit einem breiten Grinsen im Gesicht, als das Thema auf den peinlichen Strafstoß von Javier "Chichario" Hernández kam.

Was nützt diese Überlegenheit, wenn das Spiel nur 1:1 ausgeht?#B04SCF pic.twitter.com/CaFALjOrpB — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 3. Dezember 2016

Der mexikanische Torjäger außer Dienst, der wettbewerbsübergreifend 798 Minuten auf einen Treffer wartet, war in der 88. Minute vom Punkt mit einer "Rückgabe" in die Mitte des Tores kläglich am insgesamt überragenden Gäste-Torwart Alexander Schwolow gescheitert - so stand es auch nach 92 Minuten gegen den SC Freiburg 1:1 (0:1).

Leverkusen verballert allerorten

"Er hatte in Frankfurt Pech, als der Ball an den Innenpfosten ging, heute hat er die falsche Entscheidung getroffen", kommentierte ein sichtlich angeschlagener Bayer-Coach den nächsten Fehlschuss seiner Mannschaft, die in dieser Saison in der Liga bereits viermal vom Punkt versagt hat: Zweimal scheiterte Chicharito (gegen Freiburg und beim 1:2 in Frankfurt), je einmal Charlez Aránguiz (0:0 gegen Augsburg) und Hakan Çalhanoğlu (2:3 gegen Leipzig). Unter dem Strich verschenkte die Werkself so sechs Punkte im Rennen um die Europacup-Plätze, die immer mehr außer Reichweite geraten. Zudem verballerte Bayer bei der Pokal-Blamage bei Drittligist Sportfreunde Lotte (3:4 i.E.) drei Elfmeter im Shootout.

"Eine solche Statistik ist wohl auch an Chicharito nicht spurlos vorüber gegangen, der ansonsten ein sicherer Schütze ist. Ich bin aber sicher, dass er persönlich bald wieder trifft und wir auch wieder vom Punkt erfolgreich sein werden", sagte Schmidt, der sich und Leverkusen im Kampf um die erneute Champions-League-Qualifikation noch nicht geschlagen gibt. "Irgendwann muss der scheiß Ball auch mal reingehen bei einem Elfmeter", meinte Mittelfeldspieler Kevin Kampl.

Aufschreckende Statistiken

Dass Bayer erstmals seit April 2011 vor der Pause keine einzige Chance verbuchte und mit nur 17 Punkten nach 13 Spieltagen die schwächste Ausbeute seit zehn Jahren aufweist, sollte den Bayer-Verantwortlichen nach dem dritten Ligaspiel in Folge ohne Sieg aber ebenso wie die Elfmeter-Phobie zu denken geben. Die Diskussionen um Schmidt, der mit der merkwürdigen Einwechslung von Stefan Kießling in der Nachspielzeit seinem Kollegen Christian Streich in die Karten spielte, dürfte unter dem Bayer-Kreuz wieder Fahrt aufnehmen.

Solche Sorgen hat Streich nicht. "Ich bin vor allem mit der erste Hälfte sehr zufrieden. So müssen wir weitermachen, dann holen wir auch die nötigen Punkte", sagte der zufriedene Coach des Aufsteigers nach dem ersten Punkt im Anschluss an drei Niederlagen in Folge.

Janik Haberer hatte die Breisgauer mit seinem ersten Bundesligator in der 30. Minute in Führung gebracht. Çalhanoğlu bewahrte mit seinem vierten Saisontreffer (60.) Leverkusen vor seiner dritten Heimniederlage in dieser Spielzeit. "Das ist zu wenig", konstatierte Kampl, dem die Vorfreude auf das Gruppen-Finale in der Champion Leauge am Mittwoch gegen AS Monaco zunächst mal vergangen war.