Titelverteidiger erteilt Leader eine Lektion

Meister Salzburg hat Sensationsleader Altach am Samstag beim souveränen 4:1-Heimerfolg in die Schranken gewiesen und das Gedränge an der Spitze vergrößert. Gemeinsam mit der Wiener Austria, die bei der Admira ein 2:0 feierte, liegen die Bullen nur noch zwei Punkte hinter den Vorarlbergern. Im Sonntagsspiel hatte Sturm Graz zudem die Chance, Altach den Herbstmeistertitel noch zu entreißen.

"Heute haben sie ihren Meister gefunden. Wir haben sie über 90 Minuten dominiert und hochverdient gewonnen", fasste Salzburgs Mittelfeldmann Konrad Laimer die Galavorstellung vor Heimpublikum zusammen. In der Tat fand Altach nach der frühen Salzburger Führung durch Stefan Lainer (2.) überhaupt keine Mittel, den Hausherren gefährlich zu werden. Die standen sich vorerst mit Abschlussschwäche selbst im Weg. "Wir hätten uns das Leben einfacher machen können", erklärte Laimer. Nach der Pause aber schüttelte man den altbekannten Makel ab und holte dank Valon Berisha (51.), Paulo Miranda (63.) und Hee-chan Hwang (74.) noch einen klaren Sieg.

"Das frühe 1:0 hat uns natürlich Selbstvertrauen gegeben", meinte Valentino Lazaro. "Vier Tore gegen den Tabellenersten, das ist nicht normal. Wenn das Radl am Laufen ist, sieht man, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben." Auch Trainer Oscar Garcia musste zur Abwechslung nicht nach Antworten für vergebene Chancen suchen. "Der Sieg ist mehr als verdient. Es ist ein sehr wichtiger Sieg", betonte der Spanier.

Allerdings dürfte Trainer Oscar Garcia drei Spiele vor der Winterpause (2 Liga, 1 Europa League) ein weiterer Stürmer abhandengekommen sein. Munas Dabbur musste nach einer Stunde vom Platz getragen werden. Es dürfte sich um eine Muskelblessur im Oberschenkel handeln, eine Magnetresonanztomographie (MRT) sollte am Sonntag für Klarheit sorgen. Heuer ist wohl nicht mehr mit dem Israeli zu rechnen. "Das ist schade", meinte Oscar, der ganz vorne nur noch wenige Alternativen hat. Auch Frederik Gulbrandsen und Wanderson dürften bis zur Winterpause nicht mehr spielen. Goalgetter Jonatan Soriano stand zuletzt noch immer nicht im Mannschaftstraining.

Für das in allen Belangen unterlegene Altach endete eine Serie von neun Spielen ohne Niederlage seit 25. September. "Die Niederlage bringt uns aber nicht aus dem Konzept", beteuerte Interimstrainer Werner Grabherr. Auch für ihn war es im vierten Spiel mit Altach der erste "Nuller". "Wir wollten viel früher attackieren", meinte Kapitän Philipp Netzer im Hinblick auf mögliche Gründe. "Wir hatten sehr große Probleme mit dem schnellen Spiel und haben viele Fehler gemacht. Wenn man Salzburg zu viel Raum gibt, wird man bestraft."

