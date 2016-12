MSV beendet Durststrecke - FCM jubelt beim FSV

Lotte ging zuhause gegen den MSV Duisburg baden

An der Tabellenspitze der 3. Liga geht es weiter ganz eng zu.

Der MSV Duisburg kann doch noch gewinnen: Der Ex-Bundesligist (31 Punkte) hat in der 3. Liga mit dem ersten Sieg nach fünf Spielen in Folge ohne Dreier die Durststrecke beendet und wieder die Tabellenführung übernommen. Trotz 64 Minuten in Unterzahl gewannen die Zebras bei Aufsteiger Sportfreunde Lotte mit 2:0 (1:0).

Kingsley Onuegbu (9.) traf zum Führungstor für die Meidericher, Zlatko Janjić (52.) legte in der zweiten Hälfte nach. Duisburgs Baris Özbek hatte nach einer Tätlichkeit (26.) frühzeitig die Rote Karte gesehen. Lotte rangiert auf dem achten Tabellenplatz.

Magdeburg jubelt in Frankfurt

Im zweiten Sonntagsspiel gewann der 1. FC Magdeburg beim FSV Frankfurt mit 1:0 (1:0). Julius Düker (19.) traf zum Tor des Tages für die Sachsen-Anhaltiner, die sich auf den fünften Tabellenplatz verbesserten. Die Hessen sind Elfter.

FCM-Coach Jens Härtel sagte nach der Partie: "Julius hat sich heute belohnt, das freut mich. Für uns wird es jetzt schwieriger, wen wir aufstellen."