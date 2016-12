HSV: Uli Stein bewirbt sich als Sportdirektor

Uli Stein würde gerne mal Sportdirektor beim Hamburger SV sein

Torwart-Legende Uli Stein hat sich bei "sky" kritisch zur Entwicklung seines ehemaligen Vereins Hamburger SV geäußert und ganz nebenbei Interesse am vakanten Posten des Sportdirektors bei den Hanseaten bekundet.

Stein, der in den achtziger Jahren zweimal mit dem HSV Deutscher Meister wurde und den DFB-Pokal sowie den Europapokal der Landesmeister mit den Nordlichtern gewann, zeigte sich bei "sky 90" besorgt über die Entwicklung bei den Hamburgern: "Es ist vieles schief gelaufen beim HSV in den letzten Jahren. Man hat bei der Kaderplanung viele Fehleinkäufe getätigt. Dann hat man viel Unruhe im Verein gehabt. Das geht auch nicht spurlos an der Mannschaft vorbei."

Auch einen Seitenhieb gegen die Verantwortlichen der vergangenen Jahre konnte sich der sechsfache Nationalspieler nicht verkneifen: "Die Außendarstellung des HSV muss wesentlich besser werden, das ist eine Katastrophe. Man fragt sich, was die da für Leute am Werk haben. Das ist sehr bedenklich", zeigte sich Stein offenbar besorgt um seine Alte Liebe.

Sportdirektor? "Das wäre sensationell"

Auf die Frage, ob er sich ein Engagement als Sportdirektor beim vorstellen könne, gab der 62-Jährige eine klare Antwort: "Mich würde das schon sehr reizen. Ich würde gerne mal die Chance kriegen, um zu zeigen, ob ich es wirklich besser kann." Der HSV sei sein Verein, so Stein, ein Engagement beim Traditionsklub "wäre sensationell", auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering wäre.

Zu guter letzt bekam auch noch Bernhard Peters, seit 2014 als "Direktor Sport" beim HSV angestellt, sein Fett weg. Wenn er Sportdirektor werden würde, so Stein "dann würde ich ohne Herrn Peters entscheiden. Ich weiß nicht, warum der so einen großen Einfluss hat. Das ist mir ein Rätsel."

Erst am Sonntagnachmittag hatte Klubchef Dietmar Beiersdorfer angekündigt, dass im Jahr 2016 die Stelle des Sportdirektors bei den Hanseaten wohl nicht mehr besetzt wird. Die Position ist beim Bundesliga-Dino seit der Trennung von Peter Knäbel im Mai unbesetzt, Wunschkandidat Christian Hochstätter vom VfL Bochum hatte dem HSV im November nach erfolglosen Verhandlungen einen Korb gegeben.