Bittere Pille! Kampl fällt bis Jahresende aus

Kann Bayer Leverkusen bis Weihnachten nicht mehr helfen: Kevin Kampl

Für Kevin Kampl vom Bundesligisten Bayer Leverkusen ist das Fußballjahr wegen einer Fußverletzung vorzeitig beendet.

"Man kann noch nicht genau sagen, was es ist, aber ich werde definitiv in diesem Jahr kein Spiel mehr machen können. Das ist extrem bitter", sagte der Offensivspieler dem Fachmagazin "kicker".

Kampl hatte am Samstag im Spiel gegen den SC Freiburg (1:1) in der ersten Hälfte einen Tritt auf den äußeren Bereich des rechten Mittelfußes erhalten. "Fünf Minuten vor dem Ende ist es mir dann noch ohne gegnerische Einwirkung reingefahren und ich konnte nicht mehr auftreten", so Kampl.

Anfang November hatte der slowenische Nationalspieler eine Mittelfußprellung erlitten. Kampl (26) geht laut dem Fußball-Fachmagazin mit einem den Fuß entlastenden Spezialschuh an Krücken.