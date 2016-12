Eriksson beerbt Seedorf in Shenzhen

Sven-Göran Eriksson ist neuer Trainer eines chinesischen Zweitligisten

Der frühere englische Nationaltrainer Sven-Göran Eriksson arbeitet künftig in der 2. Liga in China. Der 68 Jahre alte Schwede unterschrieb einen Vertrag bei Shenzhen FC.

Çin 1. Ligi ekiplerinden Shenzen, Sven-Goran Eriksson ile anlaştı. pic.twitter.com/uY0KvSXBdK — Ajansspor (@ajansspor) 5. Dezember 2016

Erst vor einem Monat hatte er sein Engagement beim Erstligisten Shanghai SIPG beendet. Eriksson löst den Niederländer Clarence Seedorf ab, der den Aufstieg in die Chinese Super League mit Shenzhen klar verpasst hatte und mit dem Team nur Zehnter wurde.

Eriksson war von 2001 bis 2006 Coach der "Three Lions" und 2008/2009 Nationaltrainer Mexikos. Zudem betreute er in seiner langen Karriere unter anderem die europäischen Spitzenklubs Manchester City, Benfica Lissabon und AS Rom.