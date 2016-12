Schmadtke: "Da bekäme sogar der FCB Probleme"

Kölns Sportchef Schmadtke (r.) macht sich genauso Sorgen wie FC-Coach Stöger (l.)

Sportchef Jörg Schmadtke vom 1. FC Köln denkt nach den verletztungsbedingten Ausfällen der letzten Wochen über weitere Verpflichtungen nach und hofft, dass der Höhepunkt an Rückschlägen erreicht ist.

"Das ist schon bitter", resümierte Schmadtke im "Express", "wenn ein Viertel der Mannschaft verletzungsbedingt ausfällt, das fängt kein Kader der Welt auf." Der 52-Jährige ist sich sicher: "Da bekämen sogar die Bayern Probleme."

Besonders traurig ist die Situation für Kölns Marcel Risse, der sich in der Form seines Leben befand, die Saison nun jedoch nach seinem Kreuzbandriss abhaken kann. "Wir haben nach der Diagnose gesprochen, jetzt lassen wir ihn vor der OP in Ruhe", berichtete der Sportchef. "Klar ist, dass Marcel von uns alle Rückendeckung der Welt bekommt und jede Unterstützung, die er braucht."

Was Nachverpflichtungen angeht ist Schmadtke bislang noch zwiegespalten. "Am Samstag hätte ich gesagt: Ja, klar. Jetzt sage ich: Ja, vielleicht. Es muss Sinn machen. Auf Teufel komm raus bringt es nichts." Immerhin mache Dominic Maroh Fortschritte, "auch Bittencourt, Horn und Lehmann arbeiten hart am Comeback. Wir hoffen, dass sie schnell zurückkehren können."