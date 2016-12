Enrique: Messi spielt von Anfang an

Luis Enrique will Lionel Messi gegen Gladbach von Beginn an spielen lassen

Borussia Mönchengladbach wird sich zum Abschied von der Bühne Champions League noch einmal mit Lionel Messi messen. "Ja. Er wird spielen. Von Anfang an", sagte Luis Enrique, Trainer des FC Barcelona, vor dem Gastspiel der Gladbacher im Camp Nou am Dienstag.

🔊 Luis Enrique: "Tomorrow Messi will play from the start" #FCBlive pic.twitter.com/YmhF0nJpy8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) 5. Dezember 2016

Andere Stars hingegen werden in dem sportlich bedeutungsarmen Gruppenfinale geschont. "Wir haben andere Umstände. Wir können das System ändern, vielleicht neue Spieler einsetzen, anderen eine Ruhepause gönnen und wieder andere Spieler schonen", sagte Luis Enrique.

"Ich möchte das Spiel schon gewinnen - aber es gibt auch andere Prioritäten", bekräftigte der Coach, dass die 90 Minuten gegen den Bundesligisten womöglich nicht zu den wichtigsten der Saison zählen werden. "Unser Ziel ist es, bis zum Schluss in allen Wettbewerben in einer Position zu sein, in der wir um Titel kämpfen", so Enrique.

Barcelona steht vor dem letzten Spieltag der Gruppe C als Gruppensieger fest. Die Borussia wird als Tabellendritter in die Europa-League-Zwischenrunde "absteigen".