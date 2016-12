Simeone will Bayern mit Atlético "weh tun"

Diego Simeone will mit Atlético Madrid einmal mehr die Bayern ärgern

Trainer Diego Simeone von Atlético Madrid geht mit seiner Mannschaft gewohnt kämpferisch in die tabellarisch bedeutungslose Champions-League-Partie bei Bayern München am Dienstag (20:45 Uhr im sport.de-Liveticker).

"Wir versuchen, mit unserer Spielweise dem Gegner weh zu tun. Wir werden analysieren, wie wir Bayern weh tun können", erklärte der Argentinier auf der Pressekonferenz am Montag.

Die zuletzt nicht immer überragenden Leistungen des deutschen Rekordmeisters wollte Simeone nicht zu hoch hängen. "Ich würde das nicht als Krise sehen. So etwas gibt es immer mal. Was zählt für Bayern ist, ob sie die Champions League, die Meisterschaft und den Pokal gewinnen. Dann wird die Saison beurteilt", erklärte er.

"Der FC Bayern hat ein unglaublich gutes Team. Sie können in mehreren Systemen spielen", lobte der 46-Jährige den Gegner.

Auch zur makellosen Bilanz seines Teams mit fünf Siegen aus fünf Spielen und dem feststehenden Gruppensieg äußerte sich Simeone. "Wir wollten uns immer die besten Chancen auf den Gruppensieg bewahren. Auch wenn das schwierig ist mit Bayern in einer Gruppe. Es ist nicht einfach in Eindhoven oder Rostov zu gewinnen, aber wir haben es geschafft. Und unsere Heimspiele haben wir auch gewonnen", so der Coach.