Aubameyang überzeugt Griezmann vom BVB

Aubameyang (l.) brachte Griezmann den BVB nah

Antoine Griezmann von Atlético Madrid schwärmt von Borussia Dortmund. Der BVB stehe für "spektakulären" Fußball. Überzeugungsarbeit auf persönlicher Ebene lieferte indes Pierre-Emerick Aubameyang.

"Sobald ein Spiel der Borussia im Fernsehen kommt, schaue ich es mir auch an", sagte der 25-Jährige gegenüber "reviersport.de". Vor allem die Spielweise der Borussia habe ihn vollends überzeugt, denn bei Dortmund habe man immer "die Garantie, dass es nicht torlos ausgeht." Das sei genau die Art und Weise, wie er selbst gerne Fußball spiele: "Ich bevorzuge lieber Spielen mit vielen Toren. Der BVB spielt immer spektakulär", erklärte Griezmann seine Sympathien für die Schwarzgelben.

Auch von der Stimmung im Signal Iduna Park zeigte sich der Franzose angetan. Nicht ganz unschuldig daran ist BVB-Stürmer Aubameyang. "In der vergangenen Saison hat sich mein Bruder auf Einladung von Pierre-Emerick Aubameyang in Dortmund ein Spiel angeschaut. Er war schlichtweg begeistert: von der Stimmung, vom Stadion und vom Spiel." Dem Gabuner bescheinigte er den Status "Weltklasse-Stürmer". Er habe eine "unglaubliche Konstanz in seinem Spiel", zudem würde man ihm zu jeder Zeit den Spaß auf dem Platz anmerken.

Auch über seinen Nationalmannschaftskollegen Ousmane Dembélé wusste der Torschützenkönig der EM 2016 nur positives zu berichten. "Ous ist ein Riesentalent. Das habe ich auch schon bei ein paar Trainingseinheiten mit der französischen Nationalmannschaft feststellen können. Technisch ist er sehr stark." Wenn er weiter an sich arbeite und demütig bleibe, traue er dem Youngster sogar zu, "ein ganz großer Spieler" zu werden.

Griezmann: "Das deutsche Spiel scheint mir zu liegen"

Vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen mit Bayern München am Dienstag (ab 20:45 im sport.de-Liveticker) erinnerte sich Griezmann an die Duelle mit deutschen Mannschaften. Spätestens nachdem der Stürmerstar mit seinen Toren erst den den Rekordmeister aus der Champions League und anschließend die DFB-Elf aus der Europameisterschaft kickte, gilt er als personifizierter "Deutschland-Schreck".

Griezmann selbst, will davon allerdings nichts wissen. "Ich sehe mich auf keinen Fall als der Schreck des deutschen Fußballs. Klar habe ich sicherlich mit meinen Toren dem FC Bayern München in der Champions League und auch der deutschen Nationalmannschaft bei der EM weh getan, aber das Glück war einfach zum richtigen Zeitpunkt auf meiner Seite", wiegelte er ab. Zudem erinnerte sich Griezmann auch an weniger erfolgreiche Spiele gegen deutsche Mannschaften, wie etwa an die Gastauftritte in Leverkusen: "Mit Real Sociedad San Sebastian hatten wir zweimal verloren. Dementsprechend gab es auch Zeiten, wo ich gegen deutsche Teams nicht so erfolgreich war."

Nichtsdestotrotz sei das Duell gegen Manuel Neuer im EM-Halbfinale der größte Moment seiner Karriere gewesen. "Das ist definitiv der Fall. Ein EM-Halbfinale vor heimischem Publikum im Hexenkessel Stade Vélodrome gegen den amtierenden Weltmeister zu bestreiten, war das bisher größte Highlight", so Griezmann.

"Für diese Spiele läuft man als Fußballer auf"

Die deutsche Mannschaft sei in seinen Augen zwar spielerisch überlegen gewesen, doch gerade das sei ihm entgegen gekommen. "Das deutsche Spiel scheint mir zu liegen, das stimmt. Ich mag es einfach, wenn eine Mannschaft nach vorne spielt und versucht, Tore zu machen. Dann kann man durch Konter erfolgreich sein", sagte der Linksfuß. Und genau das sei gegen Bayern München oder die DFB-Elf der Fall gewesen.

Die Münchener sollten vor dem letzten Gruppenspiel also gewarnt sein und dem Angreifer nicht zu viel Platz gewähren. Denn auch wenn es für Atlético um nichts mehr geht, antreten will Griezmann in jedem Fall: "Es sind diese besondere Spiele, für die man als Fußballer aufläuft. Es geht um die Ehre, und ich will erneut dazu beitragen, dass wir eine gute Figur abgeben."