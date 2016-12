Wettbetrug: Italienische Ex-Profis angeklagt

Stefano Mauri muss sich vor Gericht verantworten

Fünf Jahre nach Beginn der Ermittlungen der Ziviljustiz in Zusammenhang mit Manipulationen im italienischen Fußball hat am Dienstag in der norditalienischen Stadt Cremona ein Prozess wegen illegaler Wetten begonnen.

80 Personen, darunter Stefano Mauri, Ex-Kapitän von Lazio Rom, und der ehemalige Nationalstürmer Giuseppe Signori stehen vor Gericht.

Mehrere Angeklagte werden beschuldigt, Mitglieder einer internationalen Wettbetrügerbande gewesen zu sein, die nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Cremona mehrere Dutzend Spiele in den italienischen Profiligen manipuliert haben soll.