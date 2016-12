Rüdiger-Beleidigung: Lulić droht Nachspiel

Senad Lulić hat Antonio Rüdiger nach dem Römer Derby beleidigt

Für seine verbalen Entgleisungen gegen den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger muss sich Mittelfeldspieler Senad Lulić von Lazio Rom vor der Sportjustiz verantworten.

Die Staatsanwaltschaft des italienischen Verbandes FIGC leitete Ermittlungen wegen rassistischer Aussagen Lulićs nach dem Stadtderby gegen den AS Rom (0:2) am vergangenen Sonntag ein.

Italienische Medien berichten, dass dem Bosnier eine Sperre von bis zu zehn Tagen drohe. Der 30-Jährige hatte Rüdiger im Anschluss an die Partie beleidigt und gesagt, dass er vor zwei Jahren in Stuttgart noch Strümpfe und Gürtel verkauft habe und jetzt das Super-Phänomen spiele. Nach heftigen Protesten hatte sich Lulić daraufhin via Facebook entschuldigt.