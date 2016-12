Werder vor Hertha mit Torwartproblemen

SVW-Keeper Drobný steht für das Spiel gegen Ingolstadt auf der Kippe

Der SV Werder hat in dieser Saison schon 32 Gegentore kassiert. Bremen hat aber nicht nur ein Abwehr-, sondern auch ein Torwartproblem. Im aktuellen Fall ist es jedoch eher verletzungsbedingt.

Vor der Partie der Hanseaten bei Hertha BSC Berlin muss Werder-Coach Alexander Nouri um die Dienste von Jaroslav Drobný bangen. Dieser war gerade erst wieder nach einem Handgelenksbruch für zwei Spiele in die Startelf zurückgekehrt. Nach schwankenden Leistung von Felix Wiedwald, der noch zu Saisonbeginn die Nummer eins war, sollte der Tscheche die nötige Stabilität zurückbringen.

Das Ärgerliche für den SVW: Drobný hatte sich zu Beginn des Spiels gegen Ingolstadt am vergangenen Samstag an der Wade verletzt, biss allerdings bis zum Schluss auf die Zähne und spielte weiter. Jedoch vermeldete der Weserklub nun, dass die Schmerzen schlimmer geworden seien.

Was der Torhüter genau für eine Verletzung hat, ist noch unklar. Bislang konnte in den Untersuchungen keine klare Diagnose gestellt werden. "Wir müssen sehen, wie es sich entwickelt", sagte Nouri gegenüber der "Syker Kreiszeitung". Gut möglich also, dass erneut ein Wechsel im Tor der Grün-Weißen ansteht. Dann wird vermutlich wieder Wiedwald im Tor stehen und eine neue Chance bekommen. Seine dritte in dieser Saison.