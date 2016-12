Mit Kroos? Real will dem BVB "wehtun"

Toni Kroos ist gegen Dortmund wieder einsatzbereit

Aufatmen bei den Königlichen: Toni Kroos steht für das Gruppenfinale in der Champions League gegen Borussia Dortmund nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder zur Verfügung.

"Alle Spieler bis auf Gareth Bale (nach Knöcheloperation, d. Red.) sind einsatzbereit", berichtete Real-Trainer Zinédine Zidane am Dienstag im Trainingszentrum des spanischen Rekordmeisters in Valdebebas.

Kroos hat wegen eines Haarrisses im fünften Mittelfußknochen des rechten Fußes seit Anfang November nicht mehr gespielt. Am Dienstagvormittag trainierte er - wie seit einigen Tagen - normal mit der Mannschaft.

Zidane: "Wollen einfach siegen"

Real will während des Endspiels um den Sieg in der Gruppe F nicht auf die anderen Plätze schauen. "Wir werden nicht rechnen, sondern wollen einfach siegen", sagte Zidane: "Niemand weiß, was die Zukunft bringt." Es werde hinsichtlich eines möglicherweise einfacheren Achtelfinalgegners nicht taktiert.

Vor dem Spiel im Estadio Santiago Bernabéu liegt Real zwei Punkte hinter dem BVB, muss also für den Gruppensieg gewinnen. Dortmund hat bei Real in fünf Spielen noch nie gewonnen. "Wir werden versuchen, ihnen mit hoher Intensität wehzutun. Meine Spieler sind hungrig und wollen immer gewinnen", sagte Zidane.

Real kann das Spiel nach 33 Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage gelassen angehen: Im Clásico hat sich der Tabellenführer der Primera División am Wochenende auswärts durch ein spätes Tor zum 1:1 den Erzrivalen FC Barcelona vom Hals gehalten. Barça liegt sechs Punkte zurück.