David Villa ist MVP der Major League Soccer

Villa erzielte in dieser Saison 23 Treffer für den New York City FC

Torjäger David Villa ist am Dienstag als "wertvollster Spieler" (MVP) der Major League Soccer (MLS) ausgezeichnet worden. Der 35-Jährige, der mit Spanien Welt- (2010) und Europameister (2008) worden war, erzielte in dieser MLS-Saison 23 Treffer für den New York City FC, der heuer vor allem dank der herausragenden Leistungen von Villa erstmals ins Play-off eingezogen war.

Hinter dem ehemaligen Barcelona-Spieler landeten Bradley Wright-Phillips und Sacha Kljestan, beide vom Lokalrivalen New York Red Bulls, in der unter Spielern, Club-Managern und Medienvertretern durchgeführten Wahl auf den Ehrenplätzen.

apa