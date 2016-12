Stimmen: "Will hier raus und nach Hause"

Gladbach-Manager Max Eberl war nach der Schlappe in Barcelona bedient

Nach der deutlichen Niederlage beim FC Barcelona war Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl angefressen. Die Bayern freuten sich hingegen über ihren Sieg gegen "Angstgegner" Atlético Madrid. Die Stimmen zum Champions-League-Abend.

FC Barcelona - Borussia Mönchengladbach

André Schubert (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Es war ein typisches Barcelona-Spiel. Wir hatten zu viel Respekt vor dem Gegner und haben nicht mutig genug gespielt. Du musst gut organistert sein und darfst nicht zu passiv sein. Wir sind zu tief gefallen und sind nicht mehr richtig rausgegangen. Es hängt natürlich auch mit der Qualität des Gegners zusammen. Man muss es natürlich schon besser veteidigen, aber der Qualität des Gegners waren wir nicht gewachsen. Da muss man sagen, dass Barca besser war."

Max Eberl (Manager Borussia Mönchengladbach): "Ich will jetzt hier raus und nach Hause. Wir haben verloren und sind ein Stück weit in Ehrfurcht erstarrt. Das ärgert mich und muss die Jungs auch ärgern. Barcelona soll kein Maßstab sein. Sie sind nicht die Kragenweite von Gladbach. In meiner Bewertung spielt das keine Rolle. Wir sind in Europa weiter dabei, das darf man nicht vergessen. Für uns zählt es jetzt, uns auf die kommenden drei Bundesligaspiele vorzubereiten."

Luis Enrique (Trainer FC Barcelona): "Das Team war über die gesamte Spielzeit großartig. Die Spieler waren schnell und präzise. Ich gratulieren ihnen."

Denis Suárez (FC Barcelona): "Wir haben sehr gut gespielt. Jetzt können wir zufrieden nach Hause gehen."

Bayern München - Atlético Madrid

Carlo Ancelotti (Trainer Bayern München): "Wir haben sehr gut gespielt und verdient gewonnen. Wir waren sehr ballsicher, haben keine Konter zugelassen. Wir hatten defensiv eine gute Balance im Spiel. Tabellarisch hat das Ergebnis keinen großen Wert, aber für unser Selbstvertrauen schon. Wir müssen uns weiter verbessern, aber wir tun dies Schritt für Schritt."

Mats Hummels (Bayern München): "Wir haben kein überragendes, aber ein gutes Spiel gemacht. Wir haben am Anfang eine Chance zugelassen und dann im weiteren Verlauf vielleicht noch eine weitere, aber das war es. Wir sind engagiert gewesen. Lewandowski hat schon die ganze Saison über im Training Freistöße geübt und schon richtig schöne Dinger reingemacht, also das kommt nicht von ungefähr."

Robert Lewandowski (Bayern München): "Es war ein guter Moment, die Schwangerschaft meiner Frau öffentlich zu machen. Ich habe schon früher Freistöße trainiert, aber mache das seit Saisonbeginn besonders intensiv."

Diego Simeone (Trainer Atlético Madrid): "Wir hatten anfangs zwei Chancen, danach ist Bayern stärker geworden und hat sich wohler gefühlt. In der zweiten Halbzeit war Bayern viel besser. Die ersten 15 Minuten waren gut, aber Eest in den letzten 15 Minuten habe ich das Atlético gesehen, das mir vorschwebt.