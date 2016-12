Halle und Furuholm lösen Vertrag auf

Timo Furuholm wird Halle zum Jahresende verlassen

Der Hallesche FC und Stürmer Timo Furuholm gehen getrennte Wege. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, lösten beide Parteien den Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen zum Ende des Jahres auf, damit der Finne in seine Heimat zurückkehren könne.

Timo Furuholm verlässt den @HallescherFC, hat seinen Vertrag aufgelöst und wechselt in die finnische Heimat. Viel Erfolg, Timo! 💪 pic.twitter.com/5Lq89ZG2H8 — Hallescher FC e.V. (@HallescherFC) 7. Dezember 2016

"Timo Furuholm hatte zuletzt mit seiner Gesundheit zu kämpfen, darunter hat er selbst am meisten gelitten. Wir drücken ihm alle Daumen, dass er künftig schmerzfrei spielen kann und zu alter Klasse zurück findet", so HFC-Manager Ralph Kühne. "Obwohl die Situation für Timo in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht einfach war, hat er sich immer korrekt verhalten. Deshalb war es uns ein Bedürfnis, eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung anzustreben", erklärte Sportdirektor Stefan Böger.

Der 29-Jährige spielte seit 2013 beim HFC und erzielte in 103 Meisterschaftsspielen 35 Tore.