Presse: "Gladbach war ein Hühnerhaufen"

Der Gladbacher "Hühnerhaufen" schaut nach der Niederlage ratlos aus der Wäsche

Relativ nüchtern kommentiert die Presselandschaft Bayerns 1:0-Erfolg über Atlético Madrid in einem Spiel, in dem es "um nichts mehr ging". Die Gladbacher werden dagegen für ihren schwachen Auftritt gegen Barça abgestraft.

Bayern München - Atlético Madrid 1:0

Deutschland

Spiegel: "Verglichen mit dem Duell an gleicher Stelle im Mai fehlte dem Spiel heute das gewisse Etwas. Bayern war dominant, aber nicht sehr gefährlich. Robert Lewandowski ist Bayerns neuer Freistoßgott."

Welt: "Mit dem 15. Heimsieg nacheinander in der Champions League tankten die Bayern in einem besseren Freundschaftsspiel vor allem weiteres Selbstvertrauen für den Jahresendspurt in der Bundesliga."

Bild: "Seinen fünften Champions-League-Treffer in dieser Saison feiert der Stürmer ganz besonderes: Lewandowski schnappt sich den Ball, steckt ihn unter sein Trikot, nuckelt an seinem Daumen. Rache ist süß - noch süßer ist nur ein Baby."

Spanien

As: "Weder Punkte noch Stolz. Eine arme Vorstellung von Atlético. Ein Tor hat Ancelotti gereicht, um endlich mal wieder Simeone zu schlagen. Es war ein Spiel, bei dem man sofort merkte, dass es um nichts mehr ging. Mit Lewandowskis Tor verflog jegliche Spannung."

Marca: "Atlético hinterlässt am Ende der Gruppenphase ein schlechtes Bild, auch wenn die Niederlage in der Allianz Arena zu den weniger schmerzhaften der Ära Simeone zählt. Lewandowskis Traumtor war das eines echten Cracks. Der Auffälligste war Robben. Es machte Freude, ihm zuzusehen. Ist er in Form, kann kein anderer Bayern-Spieler die gegnerischen Abwehrreihen derart aus dem Gleichgewicht bringen."

Mundo Deportivo: "Atlético friert sich gegen Bayern selbst ein. Nach einem guten Start mit zwei Carrasco-Chancen kam nicht mehr viel von Simeones Mannschaft. Bis auf Oblak und Lucas Hernandez präsentierte sie sich so kalt wie das Wetter in München."

England

Daily Mail: "Auch wenn der Sieg an sich unbedeutend war, stärkt er nach zuletzt zwei empfindlichen Pleiten gegen Atlético doch zumindest das Selbstbewusstsein."

FC Barcelona - Borussia Mönchengladbach 4:0

Deutschland

Bild: "Messi verzaubert Gladbach und Klopp: Gruppensieger Barcelona hat Gladbach noch mal eine Lehrstunde erteilt, ballert die Borussia mit 4:0 aus dem Camp Nou. Barcelona bespielt die Gladbacher vor den Augen von Jürgen Klopp, der mit seiner Liverpooler Mannschaft wegen der angenehmen Temperaturen ein Kurztrainingslager in Katalonien macht, wie eine Handball-Mannschaft. Gladbach wird förmlich aus dem Stadion geschossen!"

kicker: "Borussia Mönchengladbach wollte sich nach sieben sieglosen Spielen in der Liga beim letzten Champions-League-Auftritt der Saison etwas Selbstvertrauen für den nationalen Wettbewerb holen. Doch stattdessen erlebten die Fohlen eine Lehrstunde und gingen beim FC Barcelona mit 0:4 baden. Die Katalanen spielten über die komplette Spielzeit Katz und Maus mit dem Bundesligisten und gewannen auch in der Höhe verdient."

Rheinische Post: "0:4 in Barcelona – ein Mutmacher sieht anders aus. Der Plan, sich durch einen guten Auftritt in Barcelona Selbstvertrauen zurückzuholen, geht nicht auf. Borussia Mönchengladbach ist beim FC Barcelona chancenlos."

Spanien

Sport: "Barça lacht wieder. Nach dem späten Dämpfer im Clásico zeigen die Blaugrana wieder ihr wahres Gesicht - vor allem dank Arda Turan. Unverständlich bleibt, was Andre Schubert an diesem Abend überhaupt vorhatte. Gladbach, in der Bundesliga zurzeit ebenfalls mit Problemen, war ein Hühnerhaufen und neben Celtic Glasgow der schlechteste Barça-Gegner in dieser Saison. Sie verteidigten trotz einer Fünferkette kindisch und kamen nicht nach vorne. Das Beste der Gäste an diesem Abend waren ihre Fans, die ihr Team bis zum bitteren Ende anfeuerten."

As: "Arda entschuldigt sich mit Toren. Nach seinem Fehler im Clásico führt der Türke Barça gegen Gladbach zum Sieg. Auch Messi trifft, kann Ronaldos Rekord von zehn Toren in der Gruppenphase aber nicht egalisieren."

Mundo Deportivo: "Hattrick von Arda bei einem Torfestival, das wie Balsam wirkte. Barça zeigt sein bestes Gesicht angeführt vom Duo Iniesta und Messi. Barca nahm das Spiel ernst, um wieder zu alter Stärke zu kommen. Bei Borussia sah man keinen klaren Plan, außer dass ihre mitgereisten Fans in Barcelona ein paar schöne Tage erleben durften."