Ostrzolek: "Damit musste ich erst klarkommen"

Matthias Ostrzolek spielt beim HSV zur Zeit eine tragende Rolle

Matthias Ostrzolek begann seine Karriere beim VfL Bochum und spielte vor seinem Engagement beim HSV zwei Jahre lang behütet beim FC Augsburg. In der Stadt an der Elbe läuft jedoch seit seinem Engagement im Sommer 2014 alles ein wenig anders für den 26-Jährigen und das nicht nur aufgrund des Katastrophenstarts der Hanseaten in der aktuellen Saison.

"In Augsburg hatten wir 2012 nach 17 Spieltagen nur neun Punkte", blickte der Verteidiger auf seine Zeit bei den Fuggerstädtern zurück, "Wären wir damals abgestiegen, wären alle traurig gewesen – aber jeder hätte sich damit abgefunden." Auch dort habe es Trainerdiskussionen gegeben, aber man hatte nie das Gefühl, dass er am nächsten Tag vielleicht gar nicht mehr in die Kabine kommt".

Der HSV hingegen sei hingegen ein Verein, der noch nie abgestiegen ist. Aufgrund der hohen Investitionen sei der Anspruch intern als auch extern ein ganz anderer. "Damit musste auch ich erst klarkommen", gab Ostrzolek zu. "Für neue Spieler, auch für mich damals, ist es immer schwer, wenn es nicht gut läuft."

Drei Punkte gegen den Ex

Immerhin: Jetzt könne er seine Erfahrung im Abstiegskampf, die er in Augsburg gesammelt hat, weitergeben. "Uns hatte damals jeder abgeschrieben. Nur wir im Team haben weiter an die Rettung geglaubt. Das vermittle ich jetzt auch beim HSV." Deshalb blickt der 26-Jährige auch selbstbewusst auf die Partie gegen den FCA am Samstag (15:30 Uhr) und posaunt: "Ich will drei Punkte gegen meinen Ex-Klub holen!"

Damit hätte der Hamburger SV dann zehn Zähler auf dem Konto und wäre immer noch nicht aus dem Tabellenkeller gerettet. Doch Ostrzolek ist sicher, dass der Verein die Klasse halten wird. "Fans, Verein und die Verantwortlichen schöpfen wieder Mut, weil wir Spieler endlich das auf den Platz bringen, was wir imstande sind zu leisten."