Randale rund um Dinamo Kiev - Besiktas

Vor dem Champions-League-Spiel zwischen Dinamo Kiev und Beşiktaş (6:0) ist es am Dienstag zu schweren Ausschreitungen zwischen Fans beider Klubs gekommen. Rund 600 Personen gingen in der Nähe des Olympiastadion in der ukrainischen Metropole teilweise auch mit Messern aufeinander los, danach mussten zehn Personen wegen Stichwunden ins Spital eingeliefert werden.

Bereits zuvor war es in der Stadt zu Zusammenstößen gekommen. Während der Partie feuerten dann die Beşiktaş-Anhänger pyrotechnische Gegenstände ab, einige türkische Fans verschafften sich Zutritt zur Pressetribüne, tanzten dort auf den Tischen und zerstörten Sitze. Beiden Vereinen drohen nun Strafen der UEFA. Im Kiever Olympiastadion (Olimpiyskyi) wird das Champions-League-Finale 2018 ausgetragen.

