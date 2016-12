Schalke ohne Goretzka, Meyer und Co.

Leon Goretzka und Max Meyer reisen nicht mit nach Salzburg

Schalke-Trainer Markus Weinzierl gönnt den meisten Stammspielern im bedeutungslosen Europa-League-Spiel am Donnerstag bei RB Salzburg eine Pause.

Als die Königsblauen am Mittwochnachmittag in den Flieger nach Österreich stiegen, fehlten unter anderem Torhüter Ralf Fährmann, Abwehrchef Naldo sowie die Jungnationalspieler Max Meyer und Leon Goretzka.

Von der Startelf beim 1:2 am vergangenen Samstag bei RB Leipzig waren lediglich Kapitän Benedikt Höwedes sowie die Mittelfeldspieler Johannes Geis und Alessandro Schöpf an Bord. Zum Kader gehört auch der Japaner Atsuto Uchida, der nach 21-monatiger Zwangspause sein Comeback geben könnte. Er hatte zuletzt am 10. März 2015 beim 4:3 im Champions-League-Achtelfinale bei Real Madrid auf dem Feld gestanden und seitdem wegen hartnäckiger Probleme mit der Patellasehne gefehlt.

Schalke steht nach fünf Siegen in fünf Spielen bereits als Gruppensieger fest. Schon beim 2:0 vor zwei Wochen gegen OGC Nizza hatte Weinzierl auf acht Positionen gewechselt und Reservisten und Talenten eine Chance gegeben.