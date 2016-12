Russland setzt bei Confed Cup auf Fanzentren

Russlands Fußball-Verbandschef Witali Mutko

Russlands Vizeregierungschef Witali Mutko hat in St. Petersburg das erste Fan-Zentrum für den Confed Cup 2017 und die WM 2018 eröffnet. Das Büro soll unter anderem Anfragen zum Fan-Pass ("Fan-ID") abwickeln, der für ausländische Fußballfans mit Eintrittskarte das russische Visum ersetzt.

Die Fan-ID könne zusammen mit Personaldokumenten und einem Ticket für den Grenzübertritt genutzt werden, sagte Mutko. Der Confed Cup steigt vom 17. Juni bis 2. Juli 2017, die WM vom 14. Juni bis 15. Juli 2018.

Auch in den anderen Confed-Cup-Städten Moskau, Kasan und Sotschi würden solche Zentren eröffnet, kündigte Mutko am Mittwoch an. Bei der WM 2018 könnten ausländische Besucher mit einem Fan-Pass zehn Tage vor dem Eröffnungsspiel nach Russland einreisen und bis zu zehn Tage nach dem Finale visafrei bleiben, erklärte der Chef des russischen Fußball-Verbandes der Agentur "Tass" zufolge.

Bereits bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi hatte ein Fan-Pass das russische Visum ersetzt. Der Kreml hatte sich zudem beim Champions-League-Finale 2008 in Moskau unbürokratisch gezeigt: Damals durften Zehntausende Anhänger der Endspielgegner Manchester United und Chelsea einzig mit Pass und Eintrittskarte einreisen.

Mehr dazu:

>> Bildershow: Die Stadien der WM 2018

apa