Werder-Reservist klagt an: "Kein Vertrauen"

Thanos Petsos hat sich zu seiner schwierigen Lage in Bremen geäußert

Deutliche Worte von Werder-Bankdrücker Thanos Petsos: Der Deutsch-Grieche hat sich am Mittwoch über mangelnde Kontinuität beim dauerkriselnden Bundesligisten beklagt.

"Du weißt hier nicht, wo du dran bist. Auf der einen Seite wird dir vertraut, auf der anderen Seite nicht", so der konsternierte 25-Jährige am Rande des Trainings. Petsos bezeichnete seine eigene Situation als "unbefriedigend". Nach seinem Wechsel von Rapid Wien an die Weser pendelt der zentrale Mittelfeldspieler im Team von Alexander Nouri derzeit zwischen Startelf und Tribüne und soll laut Medienberichten einer von mehreren Spielern sein, denen ein Wechsel in der Winterpause nahegelegt worden sei. Zu diesen Gerüchten wollte sich Petsos nicht konkret äußern.

Der griechische Nationalspieler schloss einen schnellen Abschied aus: "Ich bleibe auf jeden Fall bei Werder, denn ich werde bald Papa. Außerdem streiche ich nicht nach einem halben Jahr schon wieder die Segel", so die kämpferische Botschaft des Ex-Fürthers, der anfügt: "Es bricht einen ein bisschen, doch ich will selbstbewusst und stark sein. Ich hatte in der vergangenen Saison mein bestes Jahr und habe im Europapokal gegen internationale Top-Gegner gezeigt, dass ich es kann".

In der laufenden Spielzeit kam Petsos in drei Bundesliga-Partien für die Bremer zum Einsatz, schaffte es aber über weite Strecken der Hinrunde nicht in den 18er Kader der Grün-Weißen.