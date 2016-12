CL-Stimmen: "BVB-Spiele etwas ganz Tolles"

Das Nervenkostüm von Thomas Tuchel wurde strapaziert

Welch ein triumphaler Abend für die deutschen Königsklassen-Vertreter! Im Dortmunder wie im Leverkusener Lager feiern die Beteiligten ihre tollen Leistungen am letzten Gruppenspieltag.

Real Madrid - Borussia Dortmund

Zinédine Zidane (Real Madrid): "Wir hatten sehr viele Möglichkeiten, auch das dritte Tor zu schießen. Stattdessen haben wir Dortmund die Möglichkeit gegeben, ins Spiel zurückzukommen. Dortmund hat diesen ersten Platz verdient, sie haben gezeigt, wie stark sie sind."

Thomas Tuchel (Borussia Dortmund): "Spiele von Borussia Dortmund sind etwas ganz Tolles, aber auch etwas sehr Nervenaufreibendes. Wir haben sehr gut begonnen, dann aber gab es so viele einfache Fehler, wir haben falsche Entscheidungen getroffen. Letztlich war es dann aber ein super Ende für uns."

Marco Reus (Borussia Dortmund): "Ich war die letzten Tage leicht angeschlagen. Ich hätte gerne von Anfang an gespielt, aber das Risiko war zu hoch. Wir haben ganz gut angefangen, dann aber die Ordnung verloren. Madrid hatte in der zweiten Halbzeit große Chancen, wir haben auf den Lucky Punch gehofft, den haben wir bekommen. Im Achtelfinale warten so starke Gegner, einen leichten gibt es da gar nicht mehr."

Bayer Leverkusen - AS Monaco

Roger Schmidt (Bayer Leverkusen): "Es war unser Ziel, die Gruppenphase ungeschlagen zu überstehen. Das hat man der Mannschaft von der ersten Sekunde an angemerkt. Wir haben uns immer wieder Chancen herausgearbeitet, wenig zugelassen, insgesamt war es ein sehr guter Auftritt."

Julian Brandt (Bayer Leverkusen): "Wir alle wussten, dass es nicht mehr um viel geht. Es war für beide Mannschaften gut, Dinge auszuprobieren. Für uns war es ein sehr gutes Spiel. Ich freue mich für 'Vlad', dass er sein erstes Tor gemacht hat."

Leonardo Jardim (AS Monaco): "Bayer Leverkusen war heute zu stark. Wir sind aber sehr glücklich, als einziges französisches Team in der Champions League Platz eins belegt zu haben."