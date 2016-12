BVB: Weiterer Rückschlag für Guerreiro

Guerreiro hat insgesamt bereits neun Spiele im BVB-Dress verpasst

Raphaël Guerreiro wechselte vor der Saison vom FC Lorient zu Borussia Dortmund, trumpfte mit starken Leistungen auf und mutierte sofort zum Stammspieler. Zurzeit ist der Portugiese allerdings wahrlich nicht vom Glück verfolgt. Sein letztes Pflichtspiel datiert von Anfang November. Ein Ende der Leidenszeit ist bislang nicht abzusehen.

Immer wieder machen dem vielseitig einsetzbaren Linksverteidiger muskuläre Probleme zu schaffen. Beim Abschluss der Gruppenphase der Champions League in Madrid war der 22-Jährige nicht mit von der Partie. Gegenüber dem "kicker" stellte BVB-Coach Thomas Tuchel die Wichtigkeit Guerreiros für die Stabilität des wankenden Dortmunder Spiels heraus. "Er ist ein echter Problemlöser für uns. Das bedeutet, er findet Lösungen, die so nicht offensichtlich sind. Er macht die Leute um sich rum ruhiger und besser", sagte der Trainer und fügte hinzu: "Das alles vermissen wir sehr."

Doch der Verteidiger wird nicht nur in der Defensive vermisst. Auch sein herausragender Offensivdrang fehlt der Borussia. Tuchel verwies auf Guerreiros drei Tore und vier Vorlagen in nur 675 Einsatzminuten. "Diese Quote ist außergewöhnlich. Er hat in so vielen entscheidenden Dingen die Füße im Spiel gehabt, dass es außergewöhnlich schwer für uns ist, ihn zu ersetzen."

Sind die Länderspielreisen Schuld?

Noch ist völlig offen, wann der Shooting-Star wieder für den BVB auf dem Rasen stehen wird. Eigentlich war bereits vor einigen Tagen ein Comeback auf dem Trainingsplatz geplant, doch dieses fiel aus. "Es war angedacht, dass er am Sonntag ins Mannschaftstraining zurückkehrt", bestätigte Tuchel und gab zu: "Das mussten wir noch mal verschieben, weil es sich nicht 100-prozentig so gut angefühlt hat, dass wir einen weiteren Rückschlag riskieren wollten."

Erneut sollen laut dem Coach "Muskelprobleme" die Ursache für die Verschiebung sein. Diese seien "wiederholt bei Länderspielreisen aufgetreten". Schon im Oktober hatte Guerreiro bei der portugiesischen Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss erlitten. Sportdirektor Michael Zorc betonte allerdings, dass es sich dieses Mal nicht wieder um diese Art der Verletzung handeln soll. Ob Guerreiro in diesem Jahr noch ein Spiel für Dortmund macht, steht jedenfalls in den Sternen.