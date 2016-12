Weidenfeller träumt vom Camp Nou und Barça

Roman Weidenfeller war ein sicherer Rückhalt gegen Real Madrid

Roman Weidenfeller erlebt nach der Verletzung von Roman Bürki zur Zeit seinen dritten Frühling im Tor von Borussia Dortmund. Beim 2:2 gegen Real Madrid im altehrwürdigen Bernabéu zeigte der 36-Jährige einmal mehr seine ganze Klasse und trug maßgeblich dazu bei, dass der BVB als Gruppenerster ins CL-Achtelfinale eingezogen ist. Ein Karriereziel ist allerdings noch unerfüllt.

"Mein größter Wunsch wäre es, einmal noch im Nou Camp zu spielen", sagte Weidenfeller gegenüber "bundesliga.de". Er sei zwar bereits einmal mit einer Jugendmannschaft im Stadion des FC Barcelona gewesen, als Profi blieb ihm dieses Erlebnis allerdings noch verwehrt. "Es wäre für mich ein toller Moment noch einmal die Möglichkeit zu bekommen dort zu spielen oder jedenfalls dabei zu sein", so der dienstälteste Dortmunder.

In der laufenden Champions-League-Saison kann es nach Weidenfellers Galavorstellung aber frühstens im Viertelfinale zum Aufeinandertreffen mit den Katalanen kommen, da beide Klubs ihre Gruppen gewannen. "Für mich ist das vielleicht der einzige Makel heute", erklärte der Weltmeister von 2014 mit einem Augenzwinkern.

Weidenfeller: "Sind auf alles vorbereitet"

Dass die Schwarzgelben bei einem möglichen Duell gegen Messi & Co. nicht in Ehrfurcht erstarren müssten, hat auch die Leistung im Bernabéu eindrucksvoll gezeigt. "Es ist ja kein Wunschkonzert. Wir sind auf alles vorbereitet und fokussiert", gab ein selbstbewusster Weidenfeller zu Protokoll, schränkte jedoch ein: "Wir wissen, dass wir weiter an uns arbeiten müssen und in vielen Situationen hat man gesehen, dass noch nicht alles rund lief, aber wir haben eine junge Mannschaft und können uns noch verbessern."

Seit dem Handbruch von Dortmunds nomineller Nummer eins Bürki gehört der 36-Jährige wieder zur Startelf dieser jungen Mannschaft. Und das genießt der Routinier sichtlich. "Mir macht das einfach immer noch eine Menge Spaß für Borussia Dortmund zu spielen. Ich komme auch sehr gut mit der jüngeren Spielergeneration zurecht und kann mich sehr gut anpassen, deshalb läuft es auch sehr gut momentan", sagte Weiderfeller, der diese Spiele sogar als "persönliche Weihnachtsgeschenke" bezeichnete.

Nervosität oder gar Lampenfieber verspüre er auch vor großen Duellen nicht mehr. "Deshalb habe ich es auch sehr genossen im Bernabéu auf dem Feld zu stehen", resümierte ein sichtlich dankbarer Weidenfeller.