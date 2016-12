Krise, Titelkampf und das Spiel des Jahres

River Plate empfängt die Boca Juniors zu einem der heißesten Derbys der Welt

Am Wochenende gibt es ein Rundum-sorglos-Paket für die Fußballfans. Der Titelkampf in Spanien geht weiter und in England wollen sich die Flop-Klubs aus der Krise schießen. Dazu kommt es in Frankreich zum Spitzenspiel, in Argentinien steigt derweil das Spiel des Jahres.

Samstag

Los geht’s schon am Mittag um 13:00 Uhr im Pamplona im El Sadar Stadion. Der CA Osasuna empfängt den FC Barcelona. Ein Aufbaugegner für die Katalanen? In der Liga sind Messi & Co. seit drei Spielen ohne Sieg, zuletzt gab es ein enttäuschendes 1:1 im El Clásico gegen Real Madrid. Die Vorzeichen für einen Auswärtssieg könnten aber schlechter stehen: Im letzten Duell setzte es für den Aufsteiger eine 0:7-Klatsche. Dazu zeigte man sich in der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach wieder treffsicher und gewann mit 4:0. Ein Sieg ist für die Elf von Luis Enrique Pflicht, der Rückstand auf Tabellenführer Real beträgt bereits sechs Punkte.

Gelingt Barça der erste Sieg seit drei Spielen? FC Barcelona – CA Osasuna

Zur Topspielzeit um 18:30 Uhr rollt das Leder auch in England. Der letztjährige Überraschungsklub aus Leicester empfängt Manchester City. Nach dem grandiosen Triumph in der vergangenen Saison redet von Titelkampf in dieser Spielzeit bei den Foxes niemand mehr. Nur drei Siege in 14 Partien bedeuten für Jamie Vardy & Co. Abstiegskampf. Derzeit rangiert Leicester nur auf Platz 16. Bei den Citizens ist die Situation deutlich besser: Die Elf von Pep Guardiola mischt im Kampf um den Platz an der Sonne munter mit, liegt im Moment aber vier Punkte hinter dem Tabellenführer Chelsea FC. Verzichten muss der Ex-Bayern Coach dabei weiterhin auf den gesperrten Fernandinho und Toptorjäger Sergio Agüero.

Schießt sich Leicester aus der Krise? Leicester City – Manchester City

Ertönt auf der Insel der Abpfiff, setzen sich die Zuschauer in Madrid bereits auf ihre Plätze. Um 20:45 Uhr empfängt Real Madrid Deportivo La Coruña. Die Königlichen halten weiter Kurs auf die 33. Meisterschaft. Mit dem 1:1 gegen Barcelona hält man die Katalanen weiter auf Distanz und kann nun ohne Angst vor Barça weiter von Sieg zu Sieg ziehen. Mit Deportivo gastiert dabei auch genau der richtige Gegner im Santiago Bernabéu: Seit sechs Jahren wartet die Elf von Trainer Garitano auf einen Sieg gegen die Königlichen. Ein Rückkehr an alte Wirkungsstätte feiert in der Partie Stürmer Joselu. Der ehemalige Hoffenheimer stand von 2010 bis 2012 bei den Los Blancos unter Vertrag.

Spuckt Deportivo Real in die Suppe? Real Madrid – Deportivo La Coruña

Sonntag

Am Sonntag geht es zunächst zurück nach England. Im Old Trafford duellieren sich Manchester United und die Tottenham Hotspur. Die Hoffnungen auf den ersten Titel seit 2013 haben die Fans der Red Devils bereits ad acta gelegt. 13 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Chelsea FC sind zu viel. Für Pogba, Ibra & Co. geht es "nur" noch um die Champions League. Nach drei Unentschieden in Folge ist ManUnited zum Siegen verdammt, sonst werden die kritischen Stimmen um José Mourinho erneut lauter. Für sein Gegenüber Mauricio Pochettino läuft es etwas besser. Vor allem Stürmerstar Harry Kane zeigt sich in den letzten Wochen besonders torhungrig: Sechs Treffer gelangen dem Engländer in den vergangenen fünf Partien.

Schießt Kane die Red Devils tiefer in die Krise? Manchester United – Tottenham Hotspur

Fast 800km südwestlich von Manchester rollt der Ball in Paris. Um 20:45 Uhr empfängt der französische Serienmeister Paris Saint-Germain das Überraschungsteam aus Nizza. Für Paris läuft es seit dem Abgang von Zlatan Ibrahimović gar nicht rund: 11 Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen bedeuten für die Hauptstädter nur Rang drei. Die Tabelle führt derweil OGC Nice mit vier Punkten Vorsprung auf die Pariser an. Mit Nizza gastiert zudem der ehemalige Klub von Hatem Ben Arfa. Unter Unai Emery übernimmt der Franzose zwar meist den Part als Joker, gegen seine ehemaligen Weggefährten ist der Rechtsaußen aber mit Sicherheit besonders motiviert.

Marschiert Nizza weiter Richtung Sensation? Paris Saint Germain – OGC Nice

Fast zeitgleich startet eines der heißesten Derbys der Welt: Um 21:00 Uhr werden die Straßen von Buenos Aires leer gefegt sein. In Argentinien empfängt River Plate die Boca Juniors. In der Liga unterlag River zuletzt meist dem Stadtrivalen, im Copa Libertadores behielten sie vergangenes Jahr aber die Oberhand. Die Fans hierzulande können sich dabei auf bekannte Gesichter aus Europa freuen: Im Dress der "Los Millonarios" läuft seit Februar der ehemalige Wolfsburger Andrés D'Alessandro auf. Bei den Gästen tummelt sich unter anderem der ehemalige ManCity-Star Carlos Téves. In Argentinien sorgte bis vor kurzem ein Schiedsrichter-Streik für Aufsehen, die Fans fürchteten eine Verlegung der Partie. Der Streik wurde aber rechtzeitig beendet, so dass einem heißen Kampf um die Vorherrschaft in Buenos Aires nichts mehr im Wege steht.

Wer entscheidet das Derby für sich? River Plate – Boca Juniors

Fabian Benterbusch