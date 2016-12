Gentner: "Luhukay passte nicht zu uns"

Luhukay (r.) war laut Gentner nicht der richtige Mann für den VfB Stuttgart

Christian Gentner ist ein Stuttgarter Urgestein. Er spielte bis auf ein dreijähriges Intermezzo immer beim VfB und absolviert zur Zeit mit dem Absteiger die erste Zweitliga-Saison seiner Karriere. Jetzt äußerte sich der 31-Jährige zum plötzlichen Abgang von Jos Luhukay Mitte September.

"Das war für uns schon überraschend", sagte Gentner gegenüber "spox", "wir hatten keinen optimalen Start in die Saison, aber es sah dennoch nicht nach einem Trainerwechsel aus." Der Mittelfeldspieler hat auch eine Erklärung parat, warum die Mannschaft nicht mit dem damals frisch verpflichteten Trainer warm wurde: "Abseits des Platzes hat es eben nicht gepasst."

Deshalb sei es im Nachhinein auch der einzig logische Schritt gewesen, betonte der 31-Jährige. "Das ist allerdings alles Schnee von gestern. Ich bin davon überzeugt, dass jetzt in eine Richtung gedacht und gehandelt wird." Der neue Coach, Hannes Wolf, sei in seiner Art "sehr motivierend". "Es geht häufig ins Detail", sagte Gentner, "das tut dem Team gut."

Auch die 2. Bundesliga hat ihre Reize

Dass er nach dem Abstieg mit dem VfB nun in der zweiten Liga spielen muss, war für den gebürtigen Schwaben zu Beginn nicht ganz einfach. Das lag allerdings auch daran, dass die gegnerischen Teams laut Gentner ganz anders gegen die Stuttgarter zu Werke gingen. "Sie wollen die Bälle im gefährlichen Bereich nicht verlieren, da sie zum Teil großen Respekt vor uns haben. Dadurch ist das Spiel des Öfteren auf einem niedrigeren Level und das Niveau sinkt im Vergleich zur Bundesliga", berichtete er.

Der Zuschauerzuspruch sei allerdings ungebrochen. "Was die Fans jedoch veranstalten, ist gewaltig. Von der ganzen Kulisse und der Atmosphäre her hat das nicht viel mit 2. Liga zu tun. Wir haben regelmäßig 50.000 bis 60.000 Zuschauer in der Mercedes-Benz Arena und spielen sogar oft vor ausverkauftem Haus."