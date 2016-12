SVD: Berndroths Premiere gegen "geilen" SCF

Ramon Berndroth stellt die Lilien gegen den SC Freiburg ein

Interimstrainer Ramon Berndroth plagen vor seiner Premiere beim Bundesligisten Darmstadt 98 personelle Probleme. "Die Zeit rennt ein bisschen weg", sagte der 64-Jährige mit Blick auf das Auswärtsspiel am Samstag (15:30) beim SC Freiburg, "einige sind sind nach der intensiven Trainingswoche angeschlagen." Überhaupt hätte sich Berndroth gerne länger mit seiner Mannschaft auf die Aufgabe vorbereitet.

Berndroth: "Es werden nur Spieler spielen, die 1000% fit sind und 1000% wollen." #SCFD98 pic.twitter.com/XenVdUjBGR — SV Darmstadt 98 (@sv98) 8. Dezember 2016

Neben Außenverteidiger Immanuel Höhn, für den das Fußballjahr nach einem Mittelfußbruch beendet ist, drohen weitere Ausfälle. So plagen unter anderem Änis Ben-Hatira und Florian Jungwirth Fußprobleme. "Es ist nicht so, dass ich mauere, aber ich bin gedanklich noch nicht so weit, was die Aufstellung angeht", so Berndroth: "Es werden nur Spieler spielen, die 1000 Prozent fit sind und 1000 Prozent wollen."

"Freiburg ist unser Vorbild"

Berndroth: "Möchte immer schnell ins Fußballherz der Spieler sehen, die mir anvertraut sind. Führe viele Gespräche." #SCFD98 — SV Darmstadt 98 (@sv98) 8. Dezember 2016

Die Lilien reisen am Freitag in den Breisgau. Berndroth, bislang beim Tabellen-16. aus Darmstadt sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, will nicht zu defensiv agieren. "Wir können uns nicht einigeln, müssen aber kompakt stehen", forderte der Trainer. "Es wird enorm schwer dort."

"Freiburg ist ein geiler Klub mit einem geilen Trainer und toller Jugendarbeit. Sie sind ein bisschen unser Vorbild", sagte Berndroth.