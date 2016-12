Ausrüster zahlt Frankreich 50 Mio. pro Jahr

Frankreichs Fußballverband verlängert mit Ausrüster

Der französische Verband FFF hat seinen Ausrüstervertrag mit dem amerikanischen Sportartikelhersteller Nike vorzeitig bis 2026 verlängert.

"Nike wird weiterhin die Nationalmannschaften ausstatten, und erstmals wird auch der Amateurfußball in diese neue Partnerschaft integriert", gab der Verband in einer Mitteilung am Donnerstag bekannt.

Medienberichten zufolge soll die Verlängerung dem Vize-Europameister künftig 50 Millionen Euro jährlich einbringen. Der bisherige Vertrag lief bis 2018.