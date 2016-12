EL: Villarreal zittert sich in die K.o.-Runde

Villarreal erreicht die K.o.-Runde der Europa League

Der letztjährige Halbfinalist FC Villarreal hat in der Europa League die erste K.o.-Runde erreicht.

Am letzten Vorrundenspieltag gewann der Tabellenfünfte der Primera División gegen Steaua Bukarest mit 2:1 (1:0). Dank des Erfolgs belegte Villarreal hinter dem türkischen Vertreter Osmanlıspor und vor dem FC Zürich sowie den Rumänen Rang zwei der Gruppe L. Der Italiener Nicola Sansone brachte das Gelbe U-Boot in der 16. Minute per Linksschuss in Führung, doch Vlad Achim glich nach der Pause mit dem Kopf aus (55.). Kurz vor Schluss war es dann Trigueros, der die Hausherren doch noch jubeln ließ (88.).

In der Gruppe H beendete Shakhtar Donezk die Vorrunde nach einem 4:2 (2:1) bei Sporting Braga ohne Punktverlust als Tabellenerster. Die Portugiesen fielen in letzter Sekunde von Rang zwei, da Kalifa Coulibaly (90.+4) den KAA Gent zum 1:0 (0:0)-Sieg bei Konyaspor aus der Türkei und in die nächste Runde schoss.

PAOK Saloniki verdrängte in der Gruppe J derweil durch einen 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den FC Slovan Liberec den bisherigen Zweiten Qarabag Agdam aus Aserbaidschan. Rang eins sicherte sich der AC Florenz, der bei Qarabag mit 2:1 (0:0) siegte.