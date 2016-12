Mkhitaryan schießt ManUnited in die K.o.-Runde

Mkhitaryan (2.v.r.) brachte die Red Devils in Führung

Manchester United hat sich am letzten Gruppenspieltag für die K.o.-Runde der Europa League qualifiziert. Die Mannschaft von José Mourinho gewann mit 2:0 (0:0) bei Außenseiter Zorya Luhansk aus der Ukraine.

Der Tabellensechste der Premier League landete damit in der Gruppe A hinter Fenerbahçe Istanbul (1:0 bei Feyenoord Rotterdam) auf Platz zwei. Ex-BVB-Profi Henrikh Mkhitaryan bestätigte seine aufsteigende Form und erzielte das Führungstor nach sehenswertem Solo (48.). In der Schlussphase machte Superstar Zlatan Ibrahimović den Sack schließlich zu (88.). Bastian Schweinsteiger stand erneut nicht im Kader der Red Devils.

Read our match report from Odessa as Mkhitaryan scores his first #MUFC goal and Zlatan seals the 2-0 win. https://t.co/Emzwoe6ibT pic.twitter.com/TZcfGXdVby — Manchester United (@ManUtd) 8. Dezember 2016

Der AS Rom kam beim rumänischen Klub Astra Giurgiu derweil nur zu einem torlosen Remis. Die Giallorossi, die ohne Antonio Rüdiger antraten, waren allerdings schon für die K.o.-Runde qualifiziert. Underdog Giurgiu erreichte wie Gruppensieger Rom durch den Punktgewinn dennoch die nächste Runde, da Austria Wien bei Viktoria Pilsen trotz zwischenzeitlicher Führung und Überzahl mit 2:3 (2:1) verlor.

In der Mainzer Gruppe C sicherte sich der französische Rekordchampion AS Saint-Étienne durch einen 3:2 (0:2)-Erfolg gegen den RSC Anderlecht nach furioser Aufholjagd den Gruppensieg vor den Belgiern. Starker Nebel verhinderte am Abend die Austragung des Duells zwischen Sassuolo Calcio und KRC Genk - die Partie soll nun an diesem Freitagmittag nachgeholt werden. Die Italiener waren bereits ausgeschieden, die Belgier schon qualifiziert.

Zittersieg reicht Villarreal

Am frühen Abend hat der letztjährige Halbfinalist FC Villarreal die erste K.o.-Runde erreicht. Am letzten Vorrundenspieltag gewann der Tabellenfünfte der Primera División gegen Steaua Bukarest mit 2:1 (1:0). Dank des Erfolgs belegte Villarreal hinter dem türkischen Vertreter Osmanlıspor und vor dem FC Zürich sowie den Rumänen Rang zwei der Gruppe L.

Der Italiener Nicola Sansone brachte das Gelbe U-Boot in der 16. Minute per Linksschuss in Führung, doch Vlad Achim glich nach der Pause mit dem Kopf aus (55.). Kurz vor Schluss war es dann Trigueros, der die Hausherren doch noch jubeln ließ (88.).

Gent feiert Last-Minute-Quali

In der Gruppe H beendete Shakhtar Donezk die Vorrunde nach einem 4:2 (2:1) bei Sporting Braga ohne Punktverlust als Tabellenerster. Die Portugiesen fielen in letzter Sekunde von Rang zwei, da Kalifa Coulibaly (90.+4) den KAA Gent zum 1:0 (0:0)-Sieg bei Konyaspor aus der Türkei und in die nächste Runde schoss.

PAOK Saloniki verdrängte in der Gruppe J derweil durch einen 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den FC Slovan Liberec den bisherigen Zweiten Qarabag Agdam aus Aserbaidschan. Rang eins sicherte sich der AC Florenz, der bei Qarabag mit 2:1 (0:0) siegte.