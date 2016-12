Ancelotti: Draxler "sehr interessant"

Bayern-Coach Carlo Ancelotti hält Julian Draxler für einen "interessanten Spieler"

Bayern-Coach Carlo Ancelotti hat sich vor dem direkten Duell mit dem VfL Wolfsburg am Samstag zu den Gerüchten geäußert, die Münchner würden Offensivspieler Julian Draxler von den Wölfen gerne verpflichten. Außerdem verriet der Italiener Details zur Aufstellung und würde sich über zwei Tore von Lewandowski freuen.

"Draxler ist ein sehr interessanter Spieler. Punkt", sagte Ancelotti auf der Pressekonferenz der Bayern am Freitagmittag: "Er kann in jeder Mannschaft spielen. Aber unsere Mannschaft ist komplett." Zum Winter sollen keine Transfers getätigt werden. Eine Verpflichtung im nächsten Jahr schloss er allerdings nicht aus. Zuletzt hatte die "tz" spekuliert, der FCB würde Draxler gerne an die Isar locken. Der Weltmeister ist in Wolfsburg schon länger unglücklich und betonte öffentlich mehrfach seinen Wechselwunsch.

Da der VfL generell viele gute Spieler habe, sei es überraschend, die Niedersachsen in der Krise zu sehen, meinte Ancelotti weiter. "Mit Wolfsburg ist es ein bisschen seltsam, wenn man den Tabellenplatz mit ihrer Leistung vergleicht", erläuterte der 57-Jährige: "Sie haben eine besondere Qualität und ich erwarte ein schweres Spiel."

Erinnerungen an den sensationellen Fünferpack

Ein schweres Spiel war es für die Bayern in der Hinrunde der vergangenen Saison nicht. Damals erzielte Torjäger Robert Lewandowski satte fünf Tore innerhalb von nur neun Minuten und stellte einen Fabelrekord auf. "Ich habe damals gedacht, das ist ein guter Stürmer", übte sich Ancelotti im Understatement und fügte mit einem Augenzwinkern an: "Ich denke morgen zwei, das wäre gut..."

In der Tabelle steht der deutsche Rekordmeister aktuell nur auf dem ungewohnten zweiten Rang hinter Leipzig. Das soll sich bis zur Winterpause wieder ändern. "Wir müssen mit drei Siegen den ersten Part der Saison beenden", forderte der Trainer, der zudem nachlegte: "Wir wissen, dass wir uns mit drei Siegen den ersten Platz sichern können." Denn die Roten treffen nach dem kommenden Spiel gegen Wolfsburg noch auf Darmstadt und zum Abschluss des Jahres auf Spitzenreiter Leipzig.

Am Samstag muss Ancelotti auf den erkrankten Mats Hummels verzichten. Auch der Einsatz von Jérôme Boateng ist fraglich. "Jérôme hat heute trainiert. Er hat noch kleine Probleme. Aber wir kontrollieren morgen", kündigte der Mister an: "Wenn er keine Probleme hat, spielt er." Ansonsten könne aber auch der fitte Holger Badstuber einspringen. Philipp Lahm wird aus dem Mittelfeld, wo er gegen Mainz noch spielte, wieder zurück auf die rechte Abwehrseite wechseln. Thomas Müllers Einsatz ist noch ungewiss. "Ich entscheide morgen über die Aufstellung", kündigte Ancelotti an.